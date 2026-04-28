Банки России предложили отложить регулирование ИИ до 2028 года.

Внедрение регулирования должно проходить поэтапно

Ассоциация банков России обратилась в Минцифры с предложением перенести введение норм по регулированию искусственного интеллекта. Отрасль предлагает отложить базовые требования минимум до 1 марта 2028 года, а наиболее сложные меры — до сентября 2029 года. При этом обсуждается вариант, при котором сам закон может вступить в силу уже в сентябре 2027 года.

В АБР считают, что внедрение регулирования должно проходить поэтапно. Сначала — поддержка и пилотные проекты, затем — правила для сфер с повышенными рисками, и только после этого — полноценный контроль с созданием реестров. В ассоциации подчёркивают, что запуск всех норм сразу выглядит рискованным, если к этому моменту не будут подготовлены подзаконные акты.

Банки также предлагают смягчить ряд требований. Речь идёт о локализации разработки и обучения моделей, а также о критериях к гражданству разработчиков. Кроме того, предлагается отказаться от обязательной маркировки контента, если нейросеть применялась лишь для минимальной доработки материалов. Отдельно отрасль настаивает на том, чтобы Банк России получил полномочия регулировать использование ИИ в финансовом секторе.