Польша захотела испытать производимые ею дроны в реальном бою на Украине

БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: Inna Varenytsia/Reuters

МО Польши: производимые в стране БПЛА испытают в зоне конфликта на Украине

Польша планирует проводить испытания производимых в стране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне конфликта на Украине. Об этом агентству PAP сообщил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

Он уточнил, что создаваемые польскими компаниями дроны должны сначала проходить испытания на отечественных полигонах, а затем — в условиях реальных боевых действий. При этом чиновник назвал Украину «уникальным полигоном для проведения испытаний», объяснив это наличием непосредственного контакта с иностранными войсками.

Как рассказал Томчик, в настоящее время Варшава и Киев изучают возможность совместного производства БПЛА. Если договоренности будут достигнуты, беспилотники начнут собирать на территории Польши.

23 апреля в польском министерстве обороны рассказали, что республика в 2026 году намерена потратить на закупку дронов в 250 раз больше средств, чем тремя годами ранее. Тогда на БПЛА и антидроновые системы потратили около 100 млн золотых (более 2 млрд рублей). В текущем году эти расходы хотят увеличить до 25 млрд золотых (более 520 млрд рублей).

Ранее Минобороны РФ раскрыло, где в Европе производятся беспилотники для Украины.

Дарья Родионова

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету