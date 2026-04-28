Деловая газета "Взгляд"

Австралия выделила 750 млн долларов на производство бронемашин Bushmaster

Источник изображения: rg.ru

Власти Австралии инвестируют 750 млн австралийских долларов, что составляет примерно 535,7 млн долларов США, в расширение выпуска броневиков Bushmaster для национальной армии, передает ТАСС. Новые машины будут производиться на заводе компании Thales Australia в городе Бендиго, штат Виктория, в течение ближайших семи лет. Всего планируется выпустить 268 бронеавтомобилей, часть которых предназначена для замены техники, ранее переданной Украине.

Как сообщили в министерстве обороны, поставка новых бронемашин позволит значительно повысить боеспособность и возможности армии Австралии, предоставив ей современные бронированные транспортные средства. Ведомство также подчеркнуло, что данная инициатива укрепит национальную оборонную промышленность и обеспечит долгосрочную занятость в региональных центрах.

Вдобавок правительство выделило еще 450 млн австралийских долларов (около 321,4 млн долларов США) на модернизацию бронеавтомобилей Hawkei и армейских грузовиков. Эти средства позволят поддержать занятость примерно 150 человек на производственных площадках в Брисбене. Общий объем инвестиций в обновление парка военной автотехники достиг 1,2 млрд австралийских долларов, что составляет около 857 млн долларов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более половины обещанных Австралией танков Abrams прибыли на Украину. Власти страны решили передать Киеву очередной пакет военной помощи на 164 млн долларов. Премьер-министр Энтони Альбанезе подтвердил готовность направить австралийских военнослужащих в зону конфликта в качестве миротворцев.

Дмитрий Зубарев

