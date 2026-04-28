МНО Литвы заказало дополнительную партию РЛС Giraffe X1 компании Saab

ЦАМТО, 27 апреля. Министерство национальной обороны Литвы 24 апреля сообщило о закупке дополнительных РЛС нового поколения Giraffe X1 шведской компании Saab.

Целью покупки является удовлетворение потребностей в средствах быстрого и точного реагирования на различные воздушные угрозы.

Подробности покупки, включая количество заказанных РЛС, их стоимость и сроки поставки, не раскрываются.

Как заявил министр национальной обороны Робертас Каунас, Литва последовательно укрепляет противовоздушную оборону, основываясь на опыте конфликта на Украине.

Мобильная РЛС Giraffe X1 обеспечивает круговой обзор и эффективно обнаруживает малоразмерные объекты. Станция также хорошо интегрируется с другими оборонительными системами и обладает устойчивостью к помехам. Одновременно разрабатывается комплексная система противовоздушной обороны, обеспечивающая весь цикл от обнаружения угроз до их перехвата и нейтрализации.

Как сообщал ЦАМТО, 10 апреля 2026 года командование СВ США заключило с американским подразделением компании Saab дополнительное соглашение на поставку в рамках программы "Наращивание потенциала партнеров" (Building Partner Capacity) 10 РЛС Giraffe G1X для ВС Эстонии, Латвии и Литвы. Стоимость заказа составила 23,877 млн. долл. Поставка должна быть завершена к 28 февраля 2027 года.

Количество предназначенных для Литвы станций не раскрывается. До настоящего времени поставка РЛС Giraffe G1X для ВС Литвы осуществлялась в составе ЗРК MSHORAD компании Saab.

Трехкоординатная РЛС Giraffe 1X с активной антенной решеткой с электронным сканированием может применяться в мобильной, транспортируемой или стационарной версиях. РЛС функционирует в X-диапазоне частот (8-12 ГГц) и позволяет одновременно обнаруживать и классифицировать 100 воздушных и 200 надводных целей на дальностях до 75 км.