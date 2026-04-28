В Нью-Йорке участники ДНЯО обсудят способы сокращения ядерных вооружений

Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открывается 11-я Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Четыре недели дипломатам почти из всех стран мира предстоит обсуждать то, от чего зависит будущее человечества.

В феврале истек последний договор, сдерживавший Россию и США – ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). На его продление никто даже не вышел.

Оценки экспертов касательно ситуации разнятся. Николай Соков, ведущий сотрудник Венского центра по разоружению, полагает: главной темой этого года станет Иран. Война против него, атаки на ядерные объекты – все это выводит на первый план вопрос о праве на мирную ядерную программу.

Впрочем, Дэрил Кимбалл из Ассоциации по контролю над вооружениями предупреждает: очередной провал консенсуса будет иметь иной вес, чем раньше.

Глава российской делегации Андрей Белоусов накануне конференции заявил, что политика Запада в ядерной сфере ущемляет интересы РФ и чревата прямым вооруженным конфликтом ядерных держав.

С другой стороны, неядерные страны все чаще задаются вопросом: зачем соблюдать жесткие требования ДНЯО, если ядерные державы могут применять против них незаконную силу?

Как отмечает Тильман Рафф из Университета Мельбурна, война США и Израиля против Ирана, вероятно, укрепила Тегеран (и других) в противоположном убеждении: единственная гарантия от агрессии – собственное ядерное оружие.

Председатель конференции До Хунг Вьет предупредил: если консенсус не будет найден и на этот раз, ДНЯО ждет «размывание». Легитимность и авторитет договора будут окончательно утеряны.

Среди возможных способов выхода из кризиса: продление и выполнение обязательств по ДНЯО, заполнение правового вакуума после истечения ДСНВ и создание механизмов, которые сделают невозможным использование ядерной энергетики как мишени или прикрытия для военных действий.

