В США испытали мобильную микроволновую систему для борьбы с беспилотниками

Американские военные испытали разработанную компанией ThinKom микроволновую систему, предназначенную для борьбы с беспилотниками без использования ракет и других боеприпасов. Устройство способно отслеживать воздушные цели при помощи высокоточной радиолокационной установки, после чего уничтожать обнаруженные БПЛА при посредстве воздействия микроволнового оружия, которое нарушает работу электроники беспилотника.

Как отмечает издание Аrmy Recognition, подобное решение подчеркивает тенденцию к использованию некинетических средств противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными угрозами. В ходе проведенных испытаний оценивались новые возможности обнаружения, целеуказания и нанесения ударов. Предполагается, что эта система способна решить одну из самых насущных проблем на поле боя: противодействие недорогим беспилотным летательным аппаратам с приемлемыми затратами.

Представленная ThinKom система построена на основе антенной архитектуры VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub) — управляемой механической фазированной антенной решетки, первоначально разработанной для высокопроизводительной спутниковой связи. В отличие от обычных электронно-сканируемых решеток, VICTS использует механическое управление лучом, сохраняя при этом маневренность, характерную для фазированных антенных решеток, что позволяет антенне выдерживать очень высокую входную мощность с меньшими тепловыми и энергетическими потерями. Сенсорная часть системы представлена EchoShield — программно-определяемым импульсно-доплеровским радаром, работающим в Ku-диапазоне между 15,7 и 16,6 ГГц.

Мощный микроволновый импульсный генератор воздействует на электронные системы малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Энергия может передаваться через антенны, проводку, датчики, отверстия или конструктивные швы, вызывая скачки напряжения, которые могут повлиять на полетный контроллер, GPS-приемник, канал передачи данных, электронные регуляторы скорости, схемы регулирования мощности или электронику полезной нагрузки. Кроме того, эти помехи могут разорвать связь БПЛА с оператором или помешать навигации.

В настоящее время компания ThinKom не раскрывает данные о дальности действия, выходной мощности, структуре импульса, времени перезарядки, а также количестве одновременно поражаемых целей своей мобильной системы.