В США испытали мобильную микроволновую систему для борьбы с беспилотниками

Американские военные испытали разработанную компанией ThinKom микроволновую систему, предназначенную для борьбы с беспилотниками без использования ракет и других боеприпасов. Устройство способно отслеживать воздушные цели при помощи высокоточной радиолокационной установки, после чего уничтожать обнаруженные БПЛА при посредстве воздействия микроволнового оружия, которое нарушает работу электроники беспилотника.

Как отмечает издание Аrmy Recognition, подобное решение подчеркивает тенденцию к использованию некинетических средств противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными угрозами. В ходе проведенных испытаний оценивались новые возможности обнаружения, целеуказания и нанесения ударов. Предполагается, что эта система способна решить одну из самых насущных проблем на поле боя: противодействие недорогим беспилотным летательным аппаратам с приемлемыми затратами.

Представленная ThinKom система построена на основе антенной архитектуры VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub) — управляемой механической фазированной антенной решетки, первоначально разработанной для высокопроизводительной спутниковой связи. В отличие от обычных электронно-сканируемых решеток, VICTS использует механическое управление лучом, сохраняя при этом маневренность, характерную для фазированных антенных решеток, что позволяет антенне выдерживать очень высокую входную мощность с меньшими тепловыми и энергетическими потерями. Сенсорная часть системы представлена EchoShield — программно-определяемым импульсно-доплеровским радаром, работающим в Ku-диапазоне между 15,7 и 16,6 ГГц.

Мощный микроволновый импульсный генератор воздействует на электронные системы малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Энергия может передаваться через антенны, проводку, датчики, отверстия или конструктивные швы, вызывая скачки напряжения, которые могут повлиять на полетный контроллер, GPS-приемник, канал передачи данных, электронные регуляторы скорости, схемы регулирования мощности или электронику полезной нагрузки. Кроме того, эти помехи могут разорвать связь БПЛА с оператором или помешать навигации.

В настоящее время компания ThinKom не раскрывает данные о дальности действия, выходной мощности, структуре импульса, времени перезарядки, а также количестве одновременно поражаемых целей своей мобильной системы.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету