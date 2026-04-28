Первая в этом году крупная партия автоматов АК-12 передана в войска

Первая в этом году партия автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года поступила в войска. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

«Калашников» передал Минобороны партию автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках контракта 2026 года. Параметры поставки традиционно не раскрываются, однако подчеркивается, что партия крупная. Как отмечают в концерне, данный автомат крайне востребован в зоне проведения спецоперации.

АК-12 был принят на вооружение ВС России в 2018 году и на сегодняшний день является основным стрелковым оружием российской армии. Калибр — 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении — 880-940 мм, со сложенным прикладом — 690 мм, вес без патронов — 3,5 кг, темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту. Однако базовую версию доработали с учетом замечаний военных, участвующих в СВО.

Новый образец АК-12 был представлен в мае 2023 года. По просьбе военных, участвующих в СВО, конструкцию доработали, внеся в нее ряд изменений. В частности, был убран режим отсечки по два выстрела, применена упрощенная схема сборки-разборки автомата, установлены более эргономичные приклад и цевье, двухсторонний предохранитель, доработаны диоптрический прицел и дульное устройство.