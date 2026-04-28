Известия.ru

«Ростех» создал комплекс подавления дронов «Вика» с точечным воздействием

Источник изображения: Фото: t.me/rostecru

«Ростех» разработал комплекс подавления дронов «Вика» с точечным воздействием, способным нейтрализовать угрозу без помех окружающей инфраструктуре. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», — написал «Ростех» в Telegram-канале.

Отмечается, что система защиты строится из комплексов, объединенных в кластер от шести до восьми штук, где каждое из них покрывает свой сектор. Так, система может самостоятельно точно определить расположение вражеского беспилотника и нанести точечное воздействие.

Согласно сообщению, комплексы «Вика» могут работать как в автоматическом режиме, так и в ручном. Они будут применяться для охраны промышленных производств и военных объектов.

Гендиректор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев 18 апреля сообщил, что в России разработана противодроновая сеть «Дарвин-Z», способная самостоятельно затягивать дыры после взрывов. По его словам, ячейка сетки имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается, а «сползает» — соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру, пояснил Дорофеев.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету