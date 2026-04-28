«Ростех» создал комплекс подавления дронов «Вика» с точечным воздействием

«Ростех» разработал комплекс подавления дронов «Вика» с точечным воздействием, способным нейтрализовать угрозу без помех окружающей инфраструктуре. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», — написал «Ростех» в Telegram-канале.

Отмечается, что система защиты строится из комплексов, объединенных в кластер от шести до восьми штук, где каждое из них покрывает свой сектор. Так, система может самостоятельно точно определить расположение вражеского беспилотника и нанести точечное воздействие.

Согласно сообщению, комплексы «Вика» могут работать как в автоматическом режиме, так и в ручном. Они будут применяться для охраны промышленных производств и военных объектов.

Гендиректор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев 18 апреля сообщил, что в России разработана противодроновая сеть «Дарвин-Z», способная самостоятельно затягивать дыры после взрывов. По его словам, ячейка сетки имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается, а «сползает» — соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру, пояснил Дорофеев.