ВВС США вдвое расширят программу закупок F-15EX Eagle II

ЦАМТО, 27 апреля. ВВС США планируют более чем вдвое увеличить общий объем закупок истребителей-бомбардировщиков F-15EX Eagle II компании Boeing – со 129 до 267 ед.

Официальный представитель ВВС США подтвердил скорректированный план, комментируя изданию Breaking Defense бюджетный запрос Минобороны США на 2027 ф.г.

Согласно бюджетному запросу на 2027 ф.г., в следующем финансовом году планируется закупить 24 самолета F-15EX стоимостью около 3 млрд. долл. Одновременно запрашиваются 38 истребителей F-35A Lightning II стоимостью 7,4 млрд. долл. В 2026 ф.г. ВВС закупили 22 F-15EX и 24 F-35A.

Программа закупок F-15EX претерпела несколько корректировок. Первоначально в 2020 году компания Boeing получила рамочный контракт стоимостью 22,89 млрд. долл. на поставку 144 машин. В 2022 году объем был сокращен до 80 ед. В 2023 году план скорректирован до 104 ед. В 2025 году плановый парк был расширен до 129 самолетов. Утвержденный в 2026 году показатель в 267 ед. является максимальным за всю историю программы.

Расширение закупок обусловлено необходимостью поэтапного вывода из эксплуатации устаревающих F-15E Strike Eagle, а также наращивания общей численности парка истребителей. Представитель ВВС США уточнил, что F-15EX будет использоваться для "рекапитализации стареющего флота F-15E". При текущих темпах закупок (порядка 24 самолетов в год) достижение целевого показателя в 267 ед. ожидается ориентировочно в середине 2030-х годов.

В настоящее время ВВС США располагают порядка 25 машинами F-15EX, законтрактовано более 100 ед. Самолеты уже проходят боевое развертывание, в том числе на авиабазе Кадена (Япония).

F-15EX Eagle II оснащен РЛС с АФАР AN/APG-82(V)1, системами РЭБ нового поколения, допускает полезную нагрузку до 13600 кг и способен нести до тяжелых 22 ракет. Самолет рассматривается командованием ВВС США как дополнение к истребителям пятого поколения F-35A в смешанных авиакрыльях.

Справочно

Совокупный бюджет ВВС США на 2027 ф.г. составит 267,7 млрд. долл., что на 25% превышает уровень 2026 ф.г. Расходы на закупки вырастут на 30%, на НИОКР – на 27%.