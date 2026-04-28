Ангола приобретет 14 вертолетов AW-119 производства группы Leonardo

ЦАМТО, 27 апреля. Президент Анголы Жуан Лоуренсу подписал указ, которым санкционировал заключение соглашения о финансировании Анголой и итальянским банком Intesa Sanpaolo S.p.A. программы закупки 14 вертолетов AW-119 группы Leonardo.

Соглашение на общую сумму 132,8 млн. евро предусматривает страховое покрытие сделки итальянским экспортно-кредитным агентством SACE.

Согласно президентскому указу, финансирование направлено на реализацию проекта приобретения 12 вертолетов AW-119M и двух AW-119Kx для Министерства национальной обороны Анголы, а также на обеспечение подготовки летного и технического персонала, поставки запасных частей и технического сопровождения.

Вертолеты предназначены для выполнения широкого спектра задач в интересах Вооруженных сил Анголы: патрулирование, поисково-спасательные операции (SAR), медицинская эвакуация (MEDEVAC), перевозка личного состава, а также подготовка летчиков к переходу на более тяжелые типы вертолетной техники. Аналогичная структура применения реализована в Португалии, где пять AW-119Kx переданы ВВС в рамках контракта стоимостью свыше 20 млн. евро для выполнения учебно-боевых задач и перехода на AW-101 и Super Lynx.

Финансирование ангольского контракта структурировано через механизм экспортного кредитования: итальянский банк Intesa Sanpaolo обеспечивает 85% стоимости коммерческого контракта при страховом покрытии SACE.

Ангола планомерно расширяет парк авиационной техники итальянского производства. Национальная полиция Анголы получила первый вертолет AW-139 в октябре 2025 года в рамках контракта, подписанного в декабре 2021 года с МВД страны.

AW-119M является военной модификацией базового типа AW-119 – легкого однодвигательного вертолета с максимальной взлетной массой 3175 кг. Силовая установка – турбовальный двигатель Pratt & Whitney Canada PT6B-37A мощностью 1002 л.с. Максимальная скорость составляет 282 км/ч, практический потолок – 7315 м, дальность полета – до 954 км.

AW-119Kx (Koala) – коммерческое обозначение актуальной серийной модификации типа, оснащенной авионикой Garmin G1000H NXi. Машина рассчитана на экипаж из одного-двух пилотов и перевозку до шести пассажиров или эквивалентного по массе грузового снаряжения.