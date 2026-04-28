На Средне-Невском судостроительном заводе заложили 16-й "Александрит"

Церемония закладки на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге для ВМФ России корабля противоминной обороны (базового тральщика) "Дмитрий Глухов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 536. Санкт-Петербург, 24.04.2026.

В минувшую пятницу, 24 апреля, на Средне-Невском судостроительном заводе заложили шестнадцатый морской тральщик проекта 12700 (шифр "Александрит"). Как уточнили в пресс-службе предприятия, приказом главкома ВМФ адмирала флота Александра Моисеева будущий корабль назван в честь Дмитрия Глухова – Героя Советского Союза, командира 1-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота, участника обороны Севастополя.

Адмирал Владимир Воробьев от имени главкома ВМФ поздравил корабелов и участников церемонии с важным событием и отметил:

"Строительство кораблей проекта 12700 является прекрасным примером успешного симбиоза заказчика, проектанта и предприятия-строителя. Эксплуатация и боевое применение этих кораблей на флотах стали значительным шагом в повышении возможностей противоминной обороны".

Ранее, в августе 2025 года, на стапеле СНСЗ заложили пятнадцатый тральщик проекта 12700 ‒ "Леонид Балякин", названный в честь Героя Советского Союза, контр-адмирала, участника советско-японской войны.

В настоящее время в составе российского флота несут службу девять тральщиков проекта 12700. "Александриты" разработаны ЦМКБ "Алмаз". Корабли этого типа предназначены главным образом для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. В то же время "Александриты" могут использовать и традиционное тральное вооружение.

Достоинством композитных тральщиков проекта 12700 считается более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает бо́льшую живучесть при поиске мин. Срок службы корабля из монолитного стеклопластика дольше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость – 16,5 узла, экипаж – 44 человека. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.