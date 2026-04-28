Минобороны заявило об отсутствии планов принуждать студентов к участию в СВО

Минобороны: нет планов принуждать студентов к участию в СВО в войсках БпС

У Минобороны РФ нет планов по принуждению студентов российских вузов к участию в спецоперации (СВО) в составе Войск беспилотных систем (БпС). Об этом 27 апреля заявил замминистра обороны России — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ генерал Виктор Горемыкин.

«В основе контракта с гражданами, поступающими в Войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на один год. И только при его (гражданина. — Ред.) желании может быть иной контракт — не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта», — сказал он.

Горемыкин отметил, что ответственность за увольнение со службы возлагается на командиров военных частей, кадровые органы и главное управление кадров Минобороны. Оно ведет персональный учет и контролирует сроки увольнения военнослужащих.

По словам генерала, для повышения ответственности командиров за соблюдение порядка прохождения службы подготовлены указы министра обороны. Они предусматривают запрет на перемещение военнослужащих из войск БпС в другие подразделения, использование их только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий контракта и ответственность за нарушения.

Замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев также прокомментировал сообщения о якобы давлении на студентов со стороны вузов для заключения контракта с Минобороны.

«Прозвучало, что одной из аудиторий, к которой обращаются вузы, являются студенты с задолженностью, кандидаты на отчисление. И, кстати, этот аргумент часто в критических публикациях [появляется], что вузы оказывают якобы чрезмерное воздействие, давление на студентов, специально доводят их до ситуации задолженности и отчисления, чтобы их направить в войска. Вот я хочу сказать, что мы за весь этот период, уже почти три месяца работаем, получили от студентов или их родителей всего шесть обращений с жалобами на подобное. Разобрали каждый случай, ни один не подтвердился», — заверил он.

Афанасьев отметил, что при всех полученных обращениях у студентов были реальные академические задолженности, вплоть до 10 по 10 предметам. Он также назвал недопустимым давление на учащихся и отметил доминирование принципа добровольности при принятии на военную службу.

В январе Минобороны РФ сообщало, что на пунктах отбора на военную службу по контракту была проведена работа по комплектованию войск беспилотных систем ВС РФ. Уточнялось, что отбирались граждане на должности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инженеров, техников и другие специальности.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2025 года в ходе «Итогов года» заявил, что многие россияне хотят заключить контракты на службу в армии, в 2025 году в военкоматы пришли более 400 тыс. человек. Среди желающих служить — совсем молодые люди, студенты различных вузов.