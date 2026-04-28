Запрет на перевод военных из войск БПС начнет работать до конца апреля

Минобороны: запрет на перевод военных из войск БПС заработает до конца апреля

Запрет, согласно которому военнослужащих, задействованных в войсках беспилотных систем (БПС), не смогут переводить без их согласия в иные подразделения, начнет действовать до конца текущего месяца. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил заместитель министра обороны России начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

«Перемещение военнослужащего войск беспилотных систем на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается. Это означает, что кандидат, поступивший на службу в подразделения БпС, остается строго в этой системе войск», — сказал он в рамках своего выступления на межведомственном совещании с представителями Минпросвещения, Министерства образования и науки РФ, а также с руководителями высших учебных заведений и общеобразовательных организаций.

Горемыкин добавил, что ответственность командиров данных подразделений за соблюдением условий заключенного бойцом Вооруженных сил (ВС) РФ контракта также была повышена. Эти меры, как добавил он, коснулись и увольнения проходящего службу в связи с истечением срока подписанного им соглашения.

Документы с соответствующим содержанием, по словам замглавы Минобороны РФ, будут направлены во все соответствующие подразделения до конца апреля 2026 года.

Горемыкин в рамках этого же собрания указал на отсутствие у его ведомства планов принуждать российских студентов к участию в специальной военной операции (СВО). Это же распространяется и на службу в составе войск БпС. Чтобы поступить туда, как подчеркнул он, у потенциального новобранца должно быть зафиксировано добровольное желание к подобному.

Слова генерала российской армии дополнил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, который подчеркнул, что давления на российских студентов со стороны их учебных учреждений для заключения контрактов выявлено не было.

В январе Минобороны РФ сообщало, что на пунктах отбора на военную службу по контракту была проведена работа по комплектованию войск беспилотных систем ВС РФ. Уточнялось, что отбирались граждане на должности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инженеров, техников и другие специальности.