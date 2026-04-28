Минобороны предложило свести в перечень поддержку поступающих в войска БПС

МО: все меры поддержки студентов, поступающих в войска БПС, сведут в перечень

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все меры поддержки студентов, поступающих на службу в войска беспилотных систем, предложено обобщить в единый перечень, и разместить его в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах, сообщило Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщило, что в министерстве обороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки. Подчеркивалось, что контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается на принципе добровольности, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.

"(Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии - ред.) Виктор Горемыкин предложил обобщить в единый перечень все меры поддержки студентов, поступающих на службу в войска беспилотных систем, - как предоставляемые министерством обороны, так и реализуемые Минобрнауки России, Минпросвещения и непосредственно вузами, а также разместить данный перечень в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах и на сайте Минобороны России", - говорится в сообщении оборонного ведомства.