В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках БПС

МО РФ: контракт в войсках БПС заключается сроком на 1-3 года по выбору кандидата

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Контракт с поступающими в войска беспилотных систем заключается сроком на 1, 2 или 3 года по выбору кандидатов, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.

Замглавы военного ведомства – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин "подробно довел положения контракта и подчеркнул, что контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается сроком на один, два или три года – в соответствии с принятым решением кандидата", говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что принцип добровольности является базовым, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.