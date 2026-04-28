РИА Новости

В Москве создали центр для координации комплектования войск БПЛА

Российский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специализированный центр на базе Московского энергетического института создан для координации работы по комплектованию войск беспилотных систем, он обеспечит методическую и аналитическую поддержку вузам, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщило, что в министерстве обороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки России, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки. Подчеркивалось, что контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается на принципе добровольности, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.

"Для координации работы по комплектованию войск беспилотных систем Минобрнауки России создан специализированный центр на базе Московского энергетического института. Центр обеспечит методическую и аналитическую поддержку вузам, а также организует взаимодействие с пунктом отбора на службу по контракту по принципу "единого окна", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в системе ведомственного ситуационного центра сформирована "витрина данных" с информационными материалами для использования вузами. Создана рабочая группа для выработки единых дополнительных мер поддержки студентов со стороны образовательных организаций.

