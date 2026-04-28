Минобороны Республики Беларусь: в войска прибыла партия модернизированных ОБТ Т-72БМ2

ЦАМТО, 27 апреля. В танковое подразделение механизированной бригады ВС РБ прибыла партия танков Т-72БМ2, модернизированных белорусскими специалистами, сообщили ресурсу sb.by в пресс-службе Минобороны Беларуси.

В модернизированном танке Т-72БМ2 реализован ряд технологичных решений. В частности, установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле-, тепловизионные приборы и динамическая защита собственной разработки, противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки автономного агрегата электропитания.

Разработка Т-72БМ2 велась инженерами и конструкторами одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик, сообщили sb.by в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Командир отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Вадим Ильницкий отметил, что "мы получили боевые машины, которые соответствуют всем требованиям современного общевойскового боя. Хочу подчеркнуть, что это лишь первый этап получения новейших боевых машин. В скором времени эта практика продолжится, и мы получим новое вооружение, военную и специальную технику для выполнения задач по предназначению. Боевые машины оснащены новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который позволяет увеличить скорость движения танка".