Войти
Flotprom

SIPRI зафиксировал очередной рекорд по военным расходам

287
0
0

В 2025 году общемировые расходы на оборону выросли на 2,9% и достигли нового рекорда – 2,887 трлн долларов, подсчитали в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI). В ежегодном обзоре Trends In World Military Expenditure, 2025 центр указывает, что траты на оборону растут 11-й год подряд, за последние десять лет увеличившись на 41%. В итоге доля военных расходов в глобальном ВВП составила 2,5%.

80% от общемировых трат – или 2,304 трлн долларов – приходится на 15 стран. Как уточняет РБК, первая пятерка государств, которая не изменилась по сравнению с 2024 годом, – США, Китай, Россия, Германия, Индия – в общей сложности израсходовала на оборону в 2025 году 1,686 трлн долларов, или 58% от общемирового показателя.

График вверх

США уже не первый год занимают первое место по военным расходам – в 2025 году они потратили на оборону 954 млрд долларов (33% от общемирового показателя); при этом в 2025 году их траты сократились на 7,5% по сравнению с 2024-м. Аналитики SIPRI объясняют это резким сокращением американской помощи другим странам, которая осуществлялась за счет дополнительных ассигнований сверх изначального бюджета Пентагона.

Приоритетом Вашингтона в 2025 году были модернизация ядерного оружия и развитие передовых вооружений. Цель – сохранить военное превосходство США в Западном полушарии и сдерживать Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Находящийся на втором месте Китай в 2025 году потратил на оборону 336 млрд долларов (12% от общемировых расходов). КНР наращивает свои военные траты уже 31 год подряд; в 2025-м они выросли на 7,4% год к году, а всего за десять лет (с 2016 по 2025 годы) – на 62%. Цель этих вложений – всесторонняя модернизация Народно-освободительной армии Китая к 2035 году: так, в 2025-м Пекин испытал боевые самолеты шестого поколения J-36 и J-50, достиг начальной оперативной готовности стратегического бомбардировщика H-20.

По оценке SIPRI, Россия в 2025 году потратила на оборону 190 млрд долларов (это 6,6% от общемировых трат) и сохранила третье место. По сравнению с 2024 годом военные расходы Москвы выросли на 5,9% – с начала полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году это самый медленный темп роста. Институт отмечает: военная нагрузка на российскую экономику остается высокой – 7,5% ВВП и 20% от всех государственных расходов.

Аналитики обращают внимание на то, как изменились военные закупки: поскольку конфликт на Украине "постепенно превратился в войну на истощение, Россия в попытке ограничить оперативные издержки стала закупать более дешевые системы вооружений". В частности, она стала больше использовать дроны.

Германия в 2025 году потратила на оборону 114 млрд долларов (3,9% от общемировых расходов) – на 24% больше, чем в 2024-м. SIPRI отмечает, что двузначный процентный рост трат на оборону у ФРГ наблюдается третий год подряд. С 1990 года впервые этот показатель превысил отметку 2% ВВП – в 2025-м он составил 2,3%; в планах Берлина к 2029 году достичь 3,5%.

Индия в 2025 году потратила на оборону 92,1 млрд долларов (3,2% от общемировых расходов), увеличив их на 8,9% год к году. Решающим фактором здесь стал конфликт Индии с Пакистаном, обострившийся в мае 2025 года, в котором задействовали боевые самолеты, ракеты и беспилотники, – Нью-Дели пришлось пересмотреть изначальный оборонный бюджет, увеличив затраты на авиацию на 18%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Украина
Компании
СИПРИ
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
