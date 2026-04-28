ERR: Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ОПК

ЦАМТО, 27 апреля. Эстония и Украина подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности, в том числе по производству ударных БЛА и разработке систем РЭБ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

"Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Украины Михаил Федоров подписали в Киеве соглашение о намерениях, которое закладывает фундамент для масштабного сотрудничества в сфере оборонной промышленности... Основными направлениями сотрудничества станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

По данным телерадиокомпании, ряд эстонских оборонных предприятий уже выразили готовность к работе с украинскими партнерами.