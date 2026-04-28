Госкомвоенпром продолжает совершенствовать ЗРК "Оса"

ЦАМТО, 27 апреля. ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (Республика Беларусь) завершает проведение опытно-конструкторской работы по разработке юстировочной машины 9В914-1Б.

Изделие разработано конструкторским отделом предприятия и является важным звеном в обеспечении боеготовности средств ПВО.

Ключевые задачи 9В914-1Б:

- юстировка боевых машин из состава ЗРК "Оса";

- проверка масштабов сигналов ошибок;

- настройка и проверка отдельных систем боевых машин.

Технические преимущества:

Новая база: Благодаря переходу на современную элементную базу значительно улучшены эксплуатационные и технические характеристики.

Универсальность: Текущая версия выполнена на базе автомобиля МАЗ-6317. При этом конструкция позволяет устанавливать оборудование на другие типы базовых шасси, в том числе на прицепы.

Создание новой юстировочной машины – часть масштабной работы по глубокой модернизации ЗРК "Оса". Ранее специалистами ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" уже была успешно проведена модернизация боевых и транспортно-заряжающих машин этого комплекса.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.