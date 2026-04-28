Уничтоженная западная техника, стоящая на вооружении украинской армии, теперь выставляется не только в России, но и в КНДР. На это обратили внимание российские ресурсы после церемонии открытия нового мемориального комплекса в Пхеньяне.

Накануне в столице КНДР состоялось торжественное открытие музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу корейских военнослужащих в Курской области. Судя по кадрам, предоставленным российским Минобороны, в экспозиции комплекса широко представлена военная техника западного производства, стоявшая на вооружении украинской армии.

Выставка трофейного вооружения и военной техники входит в мемориальный комплекс, она расположена рядом с самим музеем. На фотографиях можно увидеть трофейные танки Leopard 2A4 и Abrams, боевые машины пехоты Marder, БТР М113, французский колесный танк AMX-10 и другую технику.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что часть трофейной техники была предоставлена Россией специально для мемориального комплекса, так как не все, показанное на выставке, применялось ВСУ в Курской области. А корейские бойцы воевали только в данном регионе. По крайней мере официально.