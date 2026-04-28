Средний транспортный самолет «Юнь-15» ВВС НОАК

В отношении среднего турбовинтового транспортного самолета «Юнь-15» (англ. аббр. Y-15) известно, что он имеет длину 43,8 м, размах крыла составляет 42 м., высота – 14,6 м. Данный самолет необходим ВВС НОАК для замены устаревших «Юнь-8», массовое списание которых пройдет в период с 2026 по 2030 годы.

Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями модели АЕР-500 (в ВВС НОАК присвоено обозначение WJ-10) с максимальной взлетной мощностью 5000 кВт. Нормальная мощность при полете с крейсерской скоростью составляет 3120 кВт.

Средний транспортный самолет «Юнь-15» со штангой воздушной дозаправки

Благодаря летной лаборатории, созданной на базе самолета «Юнь-8» в ходе ресурсно-контрольных испытаний на высокогорных аэродромах установлено, что двигатель АЕР-500 стабильно запускается при температуре до -35 гр. по Цельсию, а благодаря шестилопастному винту предоставляет большую на 25% тягу по сравнению с WJ-6 c четырехлопастным винтом на одинаковом режиме мощности.

Летная лаборатория на базе самолета «Юнь-8» – под левым полукрылом находится двигатель АЕР-500 с шестилопастным винтом.

Данные двигатели приводят в движения шестилопастные винты, которые позволяют самолету совершать взлет после разбега протяженностью 1280 м. Для посадки «Юнь-15» необходимо не более 1100 м. Достоверно известно, что китайские специалисты уже разработали более современные композитные восьмилопастные винты.

Восьмилопастной винт, редуктор и двигатель AEP500

Указанные силовые установки обеспечивают возможность совершать полет с максимальной скоростью 735 км/ч, а практический потолок составляет 9000 м. Крейсерская скорость – 600 км/ч.

Самолет может выполнять дозаправку от воздушного танкера типа YY-20 на скоростях от 550 до 650 км/ч.

Максимальная дальность полета без дозаправки составляет 3300 км. Максимальная перегоночная дальность с однократной дозаправкой составляет 7000 км. Максимальная продолжительность полета – 12 часов.

Известно, что двигатели АЕР-500 обладают ресурсом 4000 часов. Капитальный ремонт выполняется после 2000 часов налета. В сочетании с шестилопастными винтами средний транспортный самолет Y-15 способен выполнять взлет с аэродрома, находящегося на высоте до 4500 м над уровнем моря при 85% загрузке от максимальной. В перспективе данные самолеты будут комплектоваться восьмилопастными винтами. Кроме того, ведется работа над более мощным двигателем модели WJ-16

Повышение грузоподъемности и управляемости на малых скоростях стало возможным благодаря внедрению винглетов в конструкцию крыла. На рисунке ниже черная стрелка показывает рост подъемной силы, а синяя стрелка указывает на направление формирования потока, которое стабилизирует управляемость при полетах в высокогорных условиях (в условия переменных ветров).

Винглет крыла «Юнь-15»

Применение новых двигателей, винглетов и других конструкторских решений позволило китайским специалистам снизить потребление топлива в большинстве режимов полета на 26,5% по сравнению с «Юнь-9», которые оснащены моторами модели WJ-6C.

Максимальная масса возимого груза оценивается в 30 (по другим данным 35 тонн). Оптимальная масса груза для транспортировки составляет 20 тонн.

Максимальная взлетная масса оценочно составляет 100 (по другим данным 110) тонн. Данный самолет позволит перевозить БТР «Тип-08» (масса 21 т), БМП Тип-04А (масса 25 т) и вероятно танк «Тип-15» (масса 33 т).

Размер герметичного грузового отсека имеет длину 14 м, высоту и ширину по 3,7 м, что позволяет перевозить не только бронетехнику, но и вертолет «Чжи-20» (1 ед.) боевую машину ЗРК «Красное знамя -17» (1ед.) или же 4 орудия полевой артиллерии калибра 122 мм. Для выгрузки техники из грузового отсека необходимо не более 15 минут – проведены соответствующие учения на высокогорных аэродромах.

Расчеты показывают, что данный самолет способен выполнить перевозку 70% от номенклатуры имущества и техники СВ НОАК на 83% полевых/передовых аэродромов, что позволяет снизить затраты на транспортировку в 3 раза по сравнению с «Юнь-20».

Кроме техники, в грузовом отсеке возможно перевозить до 110 в/с со стрелковым вооружением и боеприпасами, до 60 легко раненных и до 12 тяжелораненых. В отсеке может быть организовано 2 операционные и еще 10 коек (для переоборудования необходимо не более 2 часов).

По замыслу Командования ВВС НОАК, в интересах подразделений военно-транспортной авиации, дислоцированных в Западном (будет сформировано 2 полка), Восточном и Южном военных округах на Сианьском авиастроительном предприятии будет собрано не менее 50 самолетов «Юнь-15».

Также около 30 самолетов будет собрано в интересах специальных подразделений в модификациях ДРДиНУ, РЭБ и ПЛО. Модификация самолета для базовой патрульной авиации Южного Флота уже разработана, а также подготовлен специальный лакокрасончый материал для покраски самолетов, которые будут действовать преимущественно с островных аэродромов, оборудованных на искусственных архипелагах в акватории Южно-китайского моря.

Особое значение придается созданию транспорта боеприпасов – «Юнь-15» должен оперативно перебрасывать авиационные средства поражения (прежде всего малокалиберные высокоточные оперенные бомбы) до аэродромов, на которых могут выполнять посадку разведывательно-ударные БПЛА типа GJ-11.

Согласно тактике применения полк транспортных самолетов «Юнь-15» в составе 12 самолетов должен за 3 часа выполнять переброску сводного пехотного батальона со всем вооружением и боеприпасами. Для выполнения данной задачи самолетами «Юнь-9» придется задействовать до 24 машин.

Таким образом, китайским конструкторам и авиастроителям удалось за 11 лет разработать средний транспортный самолет, который по своим ТТХ превосходит С130J-30, но несколько уступает А400М. Ожидается, что благодаря «Юнь-15» ВВС НОАК смогут значительно интенсифицировать перевозки в интересах СВ НОАК.

Источник: китайские специализированные издания