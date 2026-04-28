ВМС Бразилии приняли на вооружение головной фрегат класса "Тамандаре"

ЦАМТО, 27 апреля. Компания TKMS объявила о состоявшейся 24 апреля церемонии принятия на вооружение ВМС Бразилии нового многоцелевого фрегата класса "Тамандаре".

(F200) "Тамандаре", построенный на предприятии tkMS - Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (шт.Санта-Катарина), является головным фрегатом, поставленным ВМС Бразилии в рамках программы PFCT (Programa de Fragatas Clase Tamandare).

В ходе мероприятия представители TKMS, Министерства обороны Бразилии и компании Embraer также подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства четырех дополнительных фрегатов класса "Тамандаре". Несколькими днями ранее в кулуарах Ганноверской промышленной выставки правительства Германии и Бразилии подписали письмо о намерениях приступить к переговорам о поставки второй партии кораблей серии.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года компания Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais) от имени МО Бразилии заключила с консорциум Aguas Azuis, сформированным компаниями TKMS, Embraer Defense & Security и ATECH, контракт на строительство в рамках программы PROSUPER четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.).

Строительство осуществляется на базе разработанного TKMS проекта MEKO A-100. Поставка кораблей должна быть завершена до 2029 года. Соглашение включало опционы на поставку еще четырех фрегатов.

Резка стали для головного фрегата серии, (F200) "Тамандаре", началась 5 сентября 2022 года, спуск на воду состоялся в августе 2024 года. Корабль был передан ВМС Бразилии в марте 2026 года.

На предприятии tkMS Estaleiro Brasil Sul ведется строительство еще двух фрегатов серии, (F201) "Джеронимо де Альбукерке" и (F202) "Кунья Морейра". Ожидается, что ходовые испытания "Джеронимо де Альбукерке" начнутся во второй половине 2026 года. "Кунья Морейра" находится на завершающей стадии сборки корпуса, его спуск на воду запланирован на 17 июня. В январе 2026 года началась резка стали для четвертого фрегата, "Мариз и Барруш".

Длина кораблей класса "Тамандаре" составляет 107,2 м, ширина – 20,2 м, водоизмещение – 3455 т, расчетная максимальная скорость – до 27 узлов. В состав вооружения войдут 76/62-мм артиллерийская установка, 30-мм АУ Sea Snake, два пулемета, торпедный аппарат SEA TLS-TT, система отстрела ложных целей C-Guard, ЗРК Sea Ceptor.

Фрегаты будут оснащены ангаром и летной площадкой для вертолета и БЛА. Предусмотрено пространство для размещения контейнеров со специализированным оборудованием.