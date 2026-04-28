Военное обозрение

Иран готов к диалогу с США, но только на своих условиях

Источник изображения: topwar.ru

Переговоров Ирана и США в ближайшее время не будет, в Исламабаде прекратили всяческую подготовку к возможной встрече иранской и американской делегаций. Прибывший в столицу Пакистана глава иранского МИДа Аббас Арагчи провел встречи с руководством республики и, видимо, передал новое предложение для Трампа.

По данным телеканала Al Mayadeen, Тегеран предлагает Вашингтону трехэтапную формулу переговоров. Если Трамп и его окружение примут ее, то диалог состоится, а если нет, то Иран готов к продолжению боевых действий. Причем иранцы ставят жесткое условие: без выполнения первого этапа второго и третьего не будет, а обсуждение будет вестись именно в той последовательности, которая предложена.

Иран уведомил посредников о переговорном формате, основанном на трех этапах, и, если Вашингтон его примет, Тегеран будет вести переговоры в соответствии с ней.

Первый этап — это полное прекращение войны и получение гарантий от США и Израиля о последующих ненападениях на Иран и Ливан. Если по первому этапу удастся договорится, то на втором будут договариваться по контролю за Ормузским проливом и т. д. И только третий этап будет связан с ядерной программой Ирана. Пока первые два не будут решены, этот вопрос не будет подниматься.

Между тем Трамп накануне вечером дал Тегерану три дня для принятия его условий, пригрозив «взрывами на нефтепроводах».

