В Китае разработали пилотируемый квадрокоптер с ракетами ZR-300

Фото: @Iron Lady
Китайские разработчики представили прототип одноместного пилотируемого квадрокоптера Superwing ZR-300, который предназначен для городских боев. Тяжелый коптер вооружили пулеметами и ракетами, пишет Army Recognition.

Большой квадрокоптер отличается хорошей маневренностью, а также возможностью взлетать и садиться вертикально. Это позволит применять его в условиях плотной городской застройки. В центральной части ZR-300 находится место пилота-оператора. Также аппарат можно использовать без пилота или в качестве опционально пилотируемой платформы.

В арсенал коптера входят пулеметы, блоки с неуправляемыми ракетными снарядами и управляемые ракеты. ZR-300 с электроприводом может нести до 200 килограммов груза. Рабочий радиус аппарата — 120 километров, а максимальная скорость — 180 километров в час.

Как пишет издание, подобный квадрокоптер позволит правоохранительным органам обеспечивать безопасность в городах.

В декабре стало известно, что китайская корпорация AVIC испытала гексакоптер AR-E800 весом 800 килограммов. Тяжелый аппарат может доставить до 300 килограммов грузов в труднодоступные районы.

  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету