Военное обозрение

Глава МИД Ирана обозначил своим противникам «красные линии»

Источник изображения: topwar.ru

Тегеран через пакистанских посредников направил в Вашингтон сообщения, где чётко обозначил позиции, на которые Исламская Республика Иран не готова пойти в переговорах с США. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным источников, ключевыми «красными линиями» стали ядерные вопросы (право Ирана на использование мирного атома) и ситуация вокруг Ормузского пролива. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который 25 апреля 2026 года находился с визитом в Исламабаде, действовал строго в рамках установленных Тегераном ограничений и дипломатических инструкций МИД.

Арагчи заявил после встреч с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и главой армии Асимом Муниром, что поделился позицией Тегерана относительно работы для постоянного прекращения войны, но выразил сомнения в серьёзности намерений США перейти к реальной дипломатии.

Визит Арагчи в Пакистан прошёл без прямых контактов с американской стороной: Тегеран заранее заявил, что переговоры будут только косвенными, через пакистанских посредников. После этого глава МИД Ирана направился в Оман.

Перемирие между США и Ираном, достигнутое 8 апреля 2026 года при посредничестве Пакистана первоначально на две недели, было продлено на неопределённый срок. 21 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня «до тех пор, пока Иран не представит своей версии документа для окончания войны и пока дискуссии не будут завершены так или иначе».

При этом Вашингтон сохраняет морскую блокаду иранских портов, что в Тегеране считают нарушением духа перемирия.

Тем временем Трамп заявил, что у Ирана осталось трое суток до выхода на сделку, иначе США возобновят удары по ТЭК.

Напомним, что накануне премьер Израиля Нетаньяху заявил о том, что обогащённый уран из Ирана будет вывезен либо на основании соглашения, либо в результате боевых действий.

