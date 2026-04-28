Красные линии давно уже не работают, пора воевать по-настоящему. Об этом заявил экс-глава Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский в ходе выступления в Общественной палате.

Генерал призвал к решительному отказу от так называемых «красных линий», на которые уже никто внимания не обращает. По его словам, противник видит, что Россия не реагирует на его действия, и еще больше наглеет. Отсутствие адекватной реакции лишь провоцирует дальнейшую эскалацию.

По словам Балуевского, противник не понимает слов, его нужно заставить бояться, иначе вражеские беспилотники скоро будут летать в нашем небе, как у себя дома. Уже сейчас они долетают до Урала, а скоро начнут бить и по Сибири. На купол Кремля украинские дроны садились, российские стратеги атаковали, а у нас ноль реакции и одни сплошные красные линии. А на Западе видят эту реакцию и тоже смелеют, зная, что никакого ответа от них никто, кроме МИДа, не потребует.

Когда украинский дрон сел на купол здания, где находится Верховный главнокомандующий, я всё ждал. Ждал ответа. Но вместо него — снова красные линии. Ну когда, когда мы начнём воевать по-настоящему?

Между тем, заявления Балуевского отражают настроения российских военных на фронте. Многие офицеры неоднократно говорили о том, что нужно воевать по-другому. Не нужно бояться большой войны, она уже началась. И если мы сейчас не покажем своей силы и решимости, то нас просто раздавят. Нужно менять стратегию и срочно.