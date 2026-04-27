Первые реактивные истребители Советского Союза

24 апреля 2026 года в Розовой гостиной ДК г.о. Жуковский состоялось очередное заседание Клуба любителей авиации «Взлётная полоса»

Оно было посвящено 80-летию начала реактивной эры в отечественной авиации. 24 апреля 1946 года с аэродрома Лётно-исследовательского института (ЛИИ) поднялись в небо первые отечественные реактивные истребители – И-300 (МиГ-9) и Як-15. Путёвку в небо им дали лётчики-испытатели Алексей Николаевич Гринчик (1912–1946) и Михаил Иванович Иванов (1910–1948).

Як-15. Источник: Валерий Агеев

И-300 (МиГ-9). Источник: Валерий Агеев

К сожалению, А.Н. Гринчик погиб при испытаниях МиГ-9, а М.И. Иванов – в полёте на самолёте Як-23. Но они навсегда вписали свои имена в историю как первопроходцы отечественной реактивной авиации.

На вечере было рассказано об испытаниях первых отечественных реактивных самолётов и лётчиках-испытателях, проводивших эти испытания. Провели встречу историк авиации Андрей Симонов и ветеран ЛИИ Владимир Петров.

Есть только МиГ…

Постановлением СНК СССР и приказом НКАП коллективу ОКБ-155 было официально выдано задание на разработку истребителя И-300. Самолет предписывалось построить в трех экземплярах с предъявлением первого на летные испытания 15 марта 1946 г.

По техническому заданию новый истребитель должен был иметь максимальную скорость 900 км/ч у земли и 910 км/ч на высоте 5000 м при времени подъема на эту высоту 4 мин. Практический потолок задавался величиной 13 000 м, а максимальная дальность - 820 км.

В ОКБ-155 решили отказаться от идеи копирования немецкого истребителя Ме-262 и пошли своим путем, разместив два двигателя в фюзеляже. Тем самым было уменьшено лобовое сопротивление.

Ме-262. Источник: Валерий Агеев

Пушечное вооружение должно было включать одну пушку калибра 57 мм или 37 мм и две пушки калибра 23 мм. Ведущим инженером по теме был назначен А.Г. Брунов, ведущим инженером по летным испытаниям - А.Т. Карев.

Первый опытный экземпляр истребителя И-300 (Ф-1) был изготовлен и передан на заводские летные испытания в конце декабря 1945 г. Проведение летных испытаний первого экземпляра И-300 было поручено летчику-испытателю А.Н. Гринчику. Опробование и гонку двигателей, как правило, он старался проводить сам.

А.Н. Гринчик. Источник: Валерий Агеев

12 апреля 1946 г. А.Н. Гринчик выполнил на самолете гонку двигателей и рулежку на площадке перед ангаром, а 15 апреля - рулежку с подлетом. После устранения выявленных дефектов 19 апреля был произведен подлет на высоту до четырех метров при встречном ветре 8 м/с. Затем начали подготовку машины к первому полету.

Утром 24 апреля 1946 г. первый экземпляр истребителя И-300 вывели на аэродром, и в 11ч 12 мин А.Н. Гринчик произвел взлет. Полет, продолжавшийся 6 мин, прошел успешно. Также без существенных замечаний были выполнены второй (7 мая) и третий (11 мая) полеты. Все механизмы работали нормально, и замечаний у летчика по материальной части не было.

Второй, но не последний.

24 апреля 1946 г. в 13:56 летчик-испытатель Михаил Иванов поднял в воздух Як-15.

Летчик-испытатель Михаил Иванов. Источник: Валерий Агеев

При создании реактивного истребителя конструктор Александр Яковлев пошел по пути установки одного реактивного двигателя РД-10, аналога немецкого Jumo-004А. Максимальная скорость истребителя составляла 786 километров в час. Несмотря на то, что впоследствии Як-15 эксплуатировался в качестве переходного самолета для переучивания летного персонала на реактивную технику, на нем были установлены две 23-мм пушки с боезапасом по 60 снарядов.

Як-15. Источник: Валерий Агеев

Як-15, построенный по концепции дозвуковой машины с толстым крылом, имел значительные ограничения, не позволявшие реализовать все возможности ТРД. Например, на высотах до 3150 метров запрещалось по условиям прочности планера развивать скорость свыше 700 км/ч по прибору.

Як-15 никогда не задумывался как полноценный боевой самолёт. Его миссия была иной — стать мостом между двумя авиационными цивилизациями. Лётчики, привыкшие к рёву поршневых моторов, к медленному набору скорости, к тактике «вжаться в поворот» — теперь должны были освоить совершенно иной режим полёта. Реактивный двигатель не терпит ошибок. Он не позволяет «перегазовать» и восстановить режим. Он не прощает медлительности.

Первые жертвы реактивной авиации.

Заводские полеты обоих самолетов прошли успешно, но катастрофа 11 июля 1946 года едва не поставила крест на карьере МиГ-9.

А.Н. Гринчик взлетел на МиГ-9 в двадцатый раз. Самолет легко оторвался от земли, набрал высоту около 3000...3500 м, затем снизился до 450...500 м и над аэродромом начал выполнять различные маневры. При выполнении крутых виражей было хорошо видно, что с концов крыла сходили инверсионные жгуты - так велика была перегрузка. После этого летчик перевел самолет на снижение, намереваясь на высоте 100... 150 м пролететь над аэродромом с большой скоростью.

При подходе к началу аэродрома самолет вдруг вздрогнул, затем от него отделились два предмета и, переворачиваясь через правое крыло, машина перешла в пикирование. И-300 врезался в землю и взорвался, А.Н. Гринчик погиб. В присутствии главного маршала авиации К.А. Вершинина неподалеку от взлетно-посадочной полосы были подобраны оторвавшиеся в воздухе съемная лобовая часть крыла с переходным зализом на фюзеляж и концевая часть левого элерона.

В мемуарах Игоря Шелеста "Лечу за мечтой" есть фрагмент, посвященный этому трагическому эпизоду. Летчик-испытатель Сергей Анохин, наблюдавший за последним полетом товарища, сказал:

- Такие моменты не забываются. Можешь себе представить, когда я увидел, что он перевернулся на спину, стал опускать нос к земле, я, предчувствуя недоброе, с каким-то внутренним стоном поймал себя на мысли, что отдаю ручку от себя за него.

Главной причиной катастрофы стало разрушение зализа крыла, который после отрыва ударил по стабилизатору и повредил его, вследствие чего самолет потерял управление и врезался в землю. Первый экземпляр И-300 налетал всего 6 часов 23 минуты.

В ОКБ-155 разработали новый вариант металлического крыла, изготовили новую оснастку, провели полный объем статических испытаний и после изготовления установили новое крыло на машину Ф-2.

А через два года ушел из жизни Михаил Иванов, который на самолете Як-23 разбился 14 июля 1948 года при подготовке к авиационному параду. На высоте около 100 метров у истребителя отвалилось правое крыло, и машина на большой скорости перевернулась. Пилота выбросило из кабины, он упал прямо около главной трибуны.

Расследование катастрофы показало, что она произошла из-за невероятного стечения обстоятельств. У летевшего на параде выше, впереди и в стороне от Як-23 бомбардировщика Ту-14 оторвался весовой балансир руля. Пролетев по сложной траектории значительное расстояние, он врезался точно в крыло истребителя и оно отвалилось.

Правда, существует еще одна версия этой катастрофы. Летчик-испытатель М.А. Нюхтиков, пилотировавший в тот день бомбардировщик, вспоминал, что главный маршал авиации М.А. Вершинин продемонстрировал участникам парада киносъемку. На ней было видно, как вслед за пролетом Нюхтикова показался бомбардировщик Опадчего, а на него сверху точно в хвост зашел и ударил крылом Як-23. Но вот почему истребитель Иванова оказался сверху, непонятно. Ведь группы бомбардировщиков и транспортных самолетов шли на параде на большой высоте и далеко в стороне от трассы пролета истребителей.

Хотя первые советские турбореактивные истребители выпускались небольшими партиями, они помогли обучить сотни пилотов управлять новой техникой.

1 мая 1947 года над Красной площадью пролетело 50 Як-15 и 50 МиГ-9 — это была первая массовая демонстрация реактивной мощи СССР. Следует подчеркнуть, что именно эта машина оказалась первым отечественным истребителем, сравнимым по боевым качествам с зарубежными самолетами аналогичного назначения. На МиГ-9 впервые было опробовано катапультируемое кресло.

Политическое значение появления МиГ-9 и Як-15 было огромным: страна, разрушенная войной, практически за год создала собственную боевую реактивную авиацию.

Валерий Агеев