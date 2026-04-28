Военное обозрение

Поразит большее число целей: модернизация зенитного комплекса Raven 5 для ВСУ

В 2023 году ВВС Британии совместно с оборонкой страны разработали новый зенитный комплекс Raven («Ворон»), базирующийся на шасси бронеавтомобиля HMT-600 от SupaCat (известного как Jackal) и оснащённый двумя готовыми к отстрелу УРВВ AIM-132 ASRAAM малой дальности (15–20 км при пуске с земли) с ИК-ГСН. Изделие не имеет радара, вместо него на телескопической мачте за кабиной установлен электронно-оптический сенсор. Как утверждается, разработка новой системы, проводившаяся специально в интересах ВСУ, заняла всего 4 месяца.

ВСУ используют Raven для поражения российских разведывательных и ударных дронов. На днях было опубликовано изображение модернизированного комплекса, получившего обозначение Raven 5.

Новая версия вооружена уже 4 ASRAAM для поражения большего числа целей с одной платформы и имеет не жёстко фиксированные направляющие, как в базовой версии, а поворотную на 360° турель Flexible Mission Platform (FMP) от Moog, что позволяет ракетам стартовать сразу в направлении цели, что критично при отражении атак на малых высотах, где дорога каждая секунда.

В январе сообщалось, что Британия готовит новые поставки ЗРК Raven для ВСУ. По всей видимости, в новые партии войдут и Raven 5.

