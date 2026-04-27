Замглавы администрации Путина: В российской экономике очень непростая ситуация

Замглавы администрации президента Максим Орешкин выступил с заявлением в интервью «Вестям». Он констатировал, что в российской экономике сложилась «очень непростая ситуация»:

Экономическому развитию мешают нехватка ресурсов и кадров, медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

В интервью Орешкин, который курирует в администрации экономический блок, не стал называть вещи своими именами, но и лукавить не стал. Проблемы накопились. Экономика, привыкшая к нефтегазовой игле, пытается перестроиться. Импортозамещение идет, но медленно. Технологический суверенитет провозглашен, но фактически до него далеко. А главное – не хватает людей.

На вопрос, влияют ли ограничения в интернете на экономику, Орешкин ответил честно:

Есть гораздо более значимые факторы.

Иными словами, блокировка Telegram и замедление YouTube – не причина стагнации. Причины глубже и системнее.

Напомним, 15 апреля Владимир Путин констатировал снижение ВВП на 1,8% за январь-февраль и потребовал от правительства и Центробанка объяснений. Президент тогда заметил, что «объективные обстоятельства» (меньше рабочих дней, погода) – лишь часть проблемы. И потребовал конкретных мер по стимулированию роста.