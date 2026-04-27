НАСА назвало идеальным запуск ракеты «Союз-2.1а»

В НАСА назвали запуск грузового корабля «Прогресс МС-34» идеальным

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отметило, что запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-34» состоялся безупречно. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе трансляции «Роскосмоса» представитель НАСА, который комментировал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», назвал запуск идеальным. По программе снабжения Международной космической станции (МКС), «Прогресс» доставит около 2,5 тонны грузов. Среди них 700 килограмм топлива для дозаправки станции, 420 килограмм воды и другая полезная нагрузка.

В заявлении на сайте НАСА также подчеркивается, что «Прогресс МС-34» благополучно вышел на орбиту и направился к МКС. Стыковка корабля с модулем «Звезда» ожидается 28 апреля в 03:01 по Москве.

Ранее в НАСА сообщили, что корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Тетерятниковым запустят к Международной космической станции не ранее середины сентября. Также с россиянином отправятся астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

