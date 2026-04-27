Беларуси стоит задуматься о развитии собственной ядерной программы

Об этом в эфире БелВПО заявил эксперт, член Бюро ЦК КПБ Алексей Дзермант, комментируя процессы, происходящие в Европе в политической, экономической и военной сферах после проведения парламентских выборов в Венгрии.

По его словам, сегодня сложно в полной мере оценить масштабы и последствия решений, принимаемых в ЕС. При этом, давление на Беларусь будет только усиливаться.

Между тем, особое внимание сегодня приковано к проведению совместных польско-французских манёвров, а также о возможном размещении французских истребителей Rafale «с ядерными боеприпасами» на территории Польши. Летом они должны отрабатывать удары по целям на территории России и Беларуси.

«Фактически это можно рассматривать как имитацию ядерной атаки. Если смотреть на политику Варшавы, то видно, что она движется в сторону получения собственного ядерного оружия или размещения ядерных сил – будь то США, Франции или Великобритании. Это лишь начало ядерной эскалации. Однако сегодня у нас есть инструменты для ответа: на территории Беларуси размещено ТЯО России, система «Орешник», а также действует Договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью», – отметил Алексей Дзермант.

