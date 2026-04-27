В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей

Процессор
Источник изображения: Изображение сгенерировано ChatGPT

Планировалось импортозаместить 45-нанометровый Intel Atom E680T

Минпромторг взыскал с Курчатовского института 303,1 млн рублей за нарушение сроков по проекту освоения производства российского микропроцессора. Об этом стало известно из карточки контракта на портале госзакупок, пишет CNews.

Институт должен был завершить четвёртый этап работ — освоение серийного производства — до ноября 2019 года, однако фактически этот этап был закрыт лишь в сентябре 2023 года. Просрочка составила 1381 день. Контракт между Минпромторгом и институтом был подписан ещё в ноябре 2016 года. Его сумма составила 900,9 млн рублей, а завершить все работы планировалось к концу 2020 года.

Речь идёт о разработке микропроцессора для малогабаритных высокопроизводительных бортовых вычислительных машин. По техзаданию, изделие должно было стать аналогом Intel Atom E680T, при этом включать не менее двух отечественных ядер с архитектурой, близкой к MIPS64, а также графическое ядро, контроллеры PCI Express 2.0 и другие компоненты. Частота должна была составить не менее 1,2 ГГц.

