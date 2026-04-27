Новый российский процессор «Иртыш» получил миллиардное финансирование

«Трамплин Электроникс», Разработчик российского процессора «Иртыш», получила 1,3 млрд рублей на развитие проекта

Разработчик российского процессора «Иртыш», компания «Трамплин Электроникс», получил заём на 1,3 млрд рублей для развития проекта. Об этом стало известно из бухгалтерской отчётности компании, на которую ссылается CNews. Судя по документам, средства могли поступить от единственного владельца — «Трамплин Холдинг», где отражена аналогичная сумма займа.

В компании не раскрыли, на что именно пойдут деньги и на какой срок рассчитано финансирование. По оценке собеседника CNews среди разработчиков чипов, этой суммы хватит на выпуск нескольких тысяч процессоров, однако полноценная разработка обходится значительно дороже.

Ключевой продукт «Трамплин Электроникс» — процессор «Иртыш», построенный на китайской архитектуре Loongson Technology. При этом компания, как утверждается, получила лицензию на независимое развитие архитектуры LoongArch.

Согласно дорожной карте проекта, во II квартале 2026 года компания планирует подать заявку на включение процессора в реестр российской продукции Минпромторга. Инженерные образцы рассчитывают получить во II квартале 2027 года, тогда же ожидается выход на внутренний рынок, а ко второму кварталу 2028 года — и на внешний.

Компания уже анонсировала несколько серверных модификаций процессора. В частности, «Иртыш С664» рассчитан на использование в дата-центрах. В числе заявленных характеристик — до 64 ядер, тактовая частота до 2 ГГц и поддержка 2 ТБ оперативной памяти. При этом производство чипов будет организовано в дружественной стране, а в России планируется освоить только корпусировку.