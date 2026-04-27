Як-130: 30 лет в небе

О появлении и развитии учебно-боевого самолета, от первого полета до наших дней

30 лет назад впервые в небо поднялся Як-130. Он стал первым в истории учебно-боевым самолетом для подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений. Авионика Як-130 позволяет моделировать поведение этих самолетов в воздухе.

В 2024 году ПАО «Яковлев» в составе Объединенной авиастроительной корпорации представило модернизированный Як-130М, обладающий расширенными боевыми возможностями.

Об истории и развитии программы учебно-боевого самолета — в нашем материале.

«Летающая парта» нового поколения

У отечественной авиационной школы большая история создания собственных учебных самолетов. Сделав ставку на авиацию в начале советской эпохи, страна требовала подготовки большого количества пилотов. Без специализированной техники выполнить это было невозможно. Первыми «летающими партами» стали У-1 и У-2 (По-2) авиаконструктора Николая Поликарпова. В предвоенные годы большинство пилотов осваивали небо на яковлевских УТ-2, а после Великой Отечественной — на Як-18. В 1960-е годы появились чехословацкие L-29 «Дельфин» и L-39 «Альбатрос». Они и оставались до последнего времени основными машинами летной подготовки курсантов военных авиационных училищ.

Як-130Д, построенный совместно с итальянской Aermacchi, на одном из авиашоу. Источник: Kral Michal / wikimedia.org

Еще в начале 1990-х годов в нашей стране был открыт конкурс на создание учебно-тренировочного комплекса нового поколения на замену устаревшим и выработавшим ресурс «Альбатросам». Особенно актуальной стала задача с появлением истребителей четвертого поколения, таких как МиГ-29 и Су-27, которые отличались от предыдущих серий устройством и управлением.

1 июня 1995 года на авиасалоне Ле-Бурже во Франции впервые показали самолет-демонстратор Як-130Д. Он еще не поднимался в воздух, но и на статической стоянке приковывал взгляды специалистов. Всем было понятно: это самолет из будущего. И действительно, «яковлевская» разработка стала эталоном нового поколения учебных машин.

Пара Як-130 ВВС России. Источник: Dmitry Terekhov / wikimedia.org

Дебют в небе состоялся 30 лет назад — 25 апреля 1996 года, когда летчик-испытатель, Герой России Андрей Синицын выполнил первый полет на Як-130Д с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. Демонстратор в условиях безденежья 1990-х годов доводили с помощью итальянцев, но затем пути разошлись. Итальянцы сосредоточились на учебной версии и лишь существенно позже ее вооружили. Россия сразу создавала учебно-боевой самолет, который получил название Як-130 и выиграл конкурс ВВС РФ.

30 апреля 2004 года первый серийный Як-130, пилотируемый Героем России Романом Таскаевым, поднялся в небо. С февраля 2010 года самолеты поступают из Иркутска в учебные центры ВКС России. Экспорт стартовал в 2011 году, и сегодня за рубежом эксплуатируются многие десятки машин. Российские летчики установили на Як-130 девять мировых рекордов.

«Крошечный самолет с возмутительным количеством оружия»

Именно такое описание дал «сто тридцатому» британский журнал The Week. И это действительно так. Главная особенность Як-130 — гармоничное сочетание учебных и боевых задач. Как учебный он позволяет готовить пилотов многофункциональных истребителей нового поколения, в том числе сверхманевренных. Как боевая машина «сто тридцатый» способен бороться с воздушными и наземными целями.

Уникальные показатели учебно-боевого «Яка» во многом достигаются благодаря двухконтурному турбореактивному двигателю АИ-222-25. Силовая установка изготавливается на предприятии «ОДК-Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

АИ-222-25 на мобильной испытательной установке. Источник: ОДК

Ряд преимуществ отличают АИ-222-25 от двигателей-«одноклассников». Благодаря низкой удельной массе двигателя Як-130 способен взять на борт больше грузов, а низкий расход топлива обеспечивает экономию и увеличивает длину перелетов.

Для новых учебно-боевых самолетов ОДК ведет разработку двигателя СМ-100. Он создан в размерности серийного АИ-222-25, но отличается меньшим весом и увеличенной на треть тягой — до 3300 кгс. При этом конструкция двигателя позволяет существенно увеличить ресурс при снижении требований по тяге, что сократит эксплуатационные расходы.

Акцент с учебного на боевой

Проект, завоевавший мировую популярность, развивается. В августе 2024 года «Яковлев» представил модернизированный Як-130М, обладающий расширенными боевыми возможностями. В ноябре 2025 года его показали потенциальным покупателям на авиасалоне Dubai Airshow. Бортовая РЛС, оптико-локационная система, современный комплекс обороны и расширенный арсенал вооружения позволят Як-130М в любых погодных условиях бороться с широким спектром целей, включая тяжелые БЛА.

Проект Як-130М на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Источник: ОАК

По словам управляющего директора ПАО «Яковлев» Василия Прутковского, три опытных образца Як-130М будут готовы к первым полетам до конца 2026 года.

Так путь от парижского стенда до новейшей модификации длиной в три десятилетия доказывает: Як-130 не просто самолет, а живая, развивающаяся машина, которая задала стандарт в своем классе и еще долго будет оставаться в числе лидеров мирового рынка.