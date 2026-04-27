Военное обозрение

США скрывают реальный ущерб от ответных ударов Ирана

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон скрывает реальный ущерб от атак Ирана, пытаясь на официальном уровне значительно его занизить. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

Военным базам США на Ближнем Востоке нанесен гораздо более серьезный ущерб, чем признается публично. Иран еще в самом начале бомбардировок нанес ряд ударов по военным объектам США, поразив многие из них. При этом из строя выводились не только сами здания, но и техника и оборудование, в том числе дорогостоящее. Недаром Белый дом потребовал от частных спутниковых компаний закрыть доступ к своим базам спутниковых снимков Ближнего Востока.

Уже сейчас можно говорить о многомиллиардном ущербе США, нанесенном иранскими ударами, но он возрастет еще больше, когда закончится подсчет. Реальные цифры ущерба скрыть не удастся, в США любят считать деньги, особенно потраченные оппонентами.

Пока Центральное командование ВС США отказывается комментировать оценку ущерба, а в администрации Трампа отделываются фразой о том, что «США достигли целей операции». Хотя и это заявление является ложью. Иран не идет на требования США, Трамп уже не знает, что говорить. Все попытки заставить Тегеран сесть за стол переговоров провалены, а возобновление ударов может привести к затягиванию конфликта.

Между тем в Конгрессе зреет недовольство позицией Пентагона, который запрашивает новый рекордный бюджет, но не в состоянии отчитаться об операции на Ближнем Востоке.

