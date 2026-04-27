Военное обозрение

«Технологический прорыв для флота»: Бразилия ввела в строй фрегат Tamandaré

На протяжении десятилетий ядром бразильского флота являлись 7 фрегатов типа Niterói, построенные в 1972–1983 годах. В 2017 году была запущена программа по их замене. В 2020 году у немецкой компании TKMS были законтрактованы 4 фрегата проекта Tamandaré, разработанного на базе MEKO A-100. Стоимость каждого корабля составляла $555 млн, всей программы – $2,2 млрд.

Все они с 2023 года строятся в Бразилии на верфи Estaleiro Brasil Sul, которая была выкуплена и модернизирована TKMS для реализации этого проекта. Локализация составляет 31,6% для головного корабля и вырастет до 41% для последующих единиц в серии. Первый фрегат Tamandaré (F200) был введён в строй 24 апреля 2026 года. Тогда же было достигнуто предварительное соглашение о закупке второй партии из 4 кораблей.

Это компактные, но очень плотно вооружённые корабли с полным водоизмещением около 3500 тонн. Длина составляет 107,2 м, ширина 15,9 м, скорость 25,5 (максимальная) и 14 (экономичная) узлов, дальность хода 5 тыс. морских миль (на 14 узлах), автономность 28 суток. Силовая установка COAD (дизель-дизель), 4 двигателя MAN. Экипаж 130 чел.

«Звездой» проекта является бразильская ПКР MANSUP (8 единиц) собственной разработки, являющаяся аналогом Exocet. Дальность её действия составляет около 70–75 км (версия MANSUP-ER – до 200 км). Корабль оснащён ВПУ Sea Ceptor (на 12 ячеек) с британскими ЗУР CAMM с дистанцией огня свыше 25 км. Артиллерия представлена 76-мм пушкой Leonardo Super Rapid с темпом огня до 120 выстрелов в минуту, 40-мм пушкой Bofors Mk4, двумя 12.7-мм дистанционно управляемыми пулемётами Sea Snake. ПЛО состоит из двух 3-трубных ТА TLS-TT для отстрела лёгких торпед Mk.46 и ГАС от немецкой компании Atlas Elektronik – буксируемая ACTAS и ASO 713 в носовом обтекателе.

Ангар рассчитан на один вертолёт среднего класса (например, Sikorsky SH-60 Seahawk или Westland Super Lynx) и беспилотники. Борт оборудован современной РЛС с АФАР Hensoldt TRS-4D, которая видит цели на расстоянии до 250 км, комплексом РЭБ Defensor собственной разработки и немецкой БИУС Atlas ANCS.

Для Бразилии принятие на вооружение корабля такого типа является большим достижением. По этому поводу в местной прессе отмечается:

Это технологический прорыв для флота: он получает современные боевые системы, передовые сенсоры и многоцелевые возможности, включая ПВО, ПЛО и надводную борьбу.
