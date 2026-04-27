От тоннелей до хранилищ нефти: Индия без шумихи строит сеть подземных объектов

Нью-Дели без излишней шумихи развернула масштабные строительные работы в рамках одного из самых амбициозных проектов в военной сфере. В издании IDRW пояснили по этому поводу:

Индия незаметно реализует одну из самых сложных программ развития военной инфраструктуры в своей истории, сосредоточившись на возведении сверхглубоких подземных пещер, предназначенных для защиты важнейших военных объектов.

Как указывается, эти «фортификации», вкрапленные в геологические формации, строятся на глубине более 80-100 м и способны выдержать удары самых мощных в мире конвенциональных вооружений, включая 12-тонные бункерные бомбы, такие как GBU-57B MOP, а также атаки баллистических и крылатых ракет.

В этих «пещерах» Индия размещает наиболее ценную матчасть, например, мобильные ракетные системы Agni и Pralay.

Работы ускорились после пограничного кризиса в Ладакхе 2020 года. Основной упор делается на создание инфраструктуры, неуязвимой для китайских высокоточных ракет и спутникового наблюдения.

Десятки тоннелей возводятся в Гималаях, позволяя скрытно перебрасывать войска. Так, Sela, открытый в 2024 году, обеспечивает доступ к границе с Китаем в Аруначал-Прадеше даже зимой. Тоннель Shinku La, который выйдет на Ладакх, станет самым высокогорным в мире. Многие из этих тоннелей имеют боковые ниши для хранения техники и боеприпасов, превращая их в подземные арсеналы.

Вдоль северных границ возводится сеть из 7-10 крупных подземных хранилищ, вырубленных в скальной породе на большой глубине. На прифронтовых авиабазах строятся усиленные железобетонные укрытия для истребителей Rafale и Су-30МКИ. Часть из них интегрируется непосредственно в горные склоны (по аналогии со Швейцарией или КНДР), что позволяет самолётам взлетать почти сразу из «горы».

Индия расширяет сеть стратегических нефтяных резервов (SPR) – это гигантские подземные полости в скалах (например, в Вишакхапатнаме и Падуре), где хранятся миллионы тонн нефти на случай полной блокады морских путей.

Нью-Дели старается не афишировать точные координаты и объёмы хранилищ, чтобы не давать Китаю данных для целеуказания. Официально работы проходят под грифом «развитие гражданской инфраструктуры в приграничных районах».