Создан на базе ПТ-76: Вьетнам показал «в железе» свой первый танк T-1

Источник изображения: topwar.ru

В сентябре 2025 года Минобороны поставило заводу Z125 задачу «изготовить прототип танка-амфибии T-1 до 31 марта 2026 года». Похоже, что производитель несколько не уложился в сроки: на днях было показано видео с визитом военной делегации на предприятие, на котором впервые была запечатлена новая машина «в железе».

ЛТ, созданный на базе ПТ-76, получил удлинённое шасси (7 катков вместо 6). Масса изделия составляет 18,6 тонн. Двигатель на 470 л. с. позволяет развивать максимальную скорость 79 км/ч. Удельная мощность составляет 25 л. с. на тонну.

Башня двухместная, вооружена 76-мм пушкой с автоматом заряжания (принцип его работы показан в видео). Танк оборудован современной СУО и комплексом оптико-электронного подавления. Заявляется о наличии ДЗ и решётчатых экранов.

T-1 должен стать первым танком, созданным вьетнамской оборонкой. Вполне возможно, что прототип во многом изготовлен из деталей и агрегатов ПТ-76. Эта советская бронемашина до сих пор эксплуатируется морской пехотой страны. По этому поводу в местном издании Quoc Phong Vietnam отмечается:

Советские танки, бронетехника, автомашины при хорошей сохранности и наличии запчастей могут поддерживать боеготовность десятилетиями. ПТ-76 содержится довольно хорошо, запчастей также довольно много. Проблема сегодня заключается в том, что ПТ-76 оказались совершенно устаревшими и больше не актуальны в современной войне.