Военное обозрение

Атаки Киева всё чаще и глубже: беспилотниками Зеленского снабжает вся Европа

Источник изображения: topwar.ru

Более двухсот украинских беспилотников сбила российская ПВО за вечер субботы и сегодняшнюю ночь. Всего Киев атаковал 16 российских регионов. Такую информацию предоставило Минобороны.

Одна из самых массированных атак бандеровского режима на Россию началась накануне вечером и продолжилась ночью. Основной удар Киев нанес по Севастополю, всего за две волны ПВО сбила 71 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом уже сообщало «Военное обозрение». Есть погибший и раненый, повреждена гражданская инфраструктура.

Еще одна массированная атака была проведена на Ярославскую область, по данным российских ресурсов, под удар попал сам Ярославль, над городом прогремело не менее 15 взрывов. Предварительно, атака была организована на местный нефтеперерабатывающий завод. Руководство региона отражение атаки подтверждает, но без подробностей.

В Вологодской области сбито 14 беспилотников, атаковавших Череповец. В результате атаки ранены пять человек, один тяжело. Удар наносился по химическому производству в три волны. Был поврежден трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована. По остальным регионам без последствий или нет информации.

Как видно, Киев продолжает бить по топливно-энергетическому и промышленному сектору, атакуя практически в круглосуточном режиме. Тактика простая — запустить как можно больше беспилотников в надежде, что один-два до цели доберутся. А денег и дронов у Зеленского как у дурака махорки, на него работает вся Европа. И пока мы будем бороться с последствиями, а не с причинами, так и будет продолжаться.

