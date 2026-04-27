«Сделка истощит казну»: первый заказ на новейший зенитный комплекс SAMP/T NG

Источник изображения: topwar.ru

Разработчики ЗРК SAMP/T из франко-итальянского консорциума Eurosam подняли изделие на новый уровень, создав модификацию NG («нового поколения»). В результате изменений, внесённых в комплекс, он из классического средства ПВО превратился в полноценную систему ПРО, способную, как заявляется, перехватывать гиперзвуковые и баллистические цели.

SAMP/T NG получил новую ракету Aster 30 Block 1 NT (New Technology), которая является «сердцем» комплекса. В отличие от старых версий она имеет активную ГСН Ka-диапазона, то есть работает на более высокой частоте, что позволяет ей видеть цели с малой ЭПР и точнее наводиться на скоростные воздушные объекты. ЗУР теперь может сбивать ракеты средней дальности (до 600 км) и маневрирующие боеголовки.

Центр управления батареи:

Источник изображения: topwar.ru

Вместо одной старой РЛС теперь используются новейшие радары с АФАР на основе нитрида галлия (GaN) – Франция выбрала Ground Fire 300 от Thales, Италия – Kronos GM HP от Leonardo. Они видят цели на расстоянии свыше 350 км (против 150-200 км у старой версии) и могут одновременно сопровождать более 1000 объектов.

Модуль управления ME (New Generation Engagement Module) – это полностью обновлённый «мозг» комплекса, который благодаря открытой архитектуре позволяет без затруднений интегрировать систему в общую оборону НАТО и подключать к ней любые другие РЛС или ПУ. ИИ помогает оператору быстрее расставить приоритеты при поражении объектов (например, отличить ложную цель от реальной).

РЛС Ground Fire 300 (слева) и Kronos GM HP:

Источник изображения: topwar.ru

SAMP/T NG – это первая европейская система, оптимизированная для борьбы с гиперзвуковыми угрозами. Она рассчитана на перехват высокоманёвренных объектов, летящих со скоростью более 5 Мах.

Если старый SAMP/T был аналогом ранних Patriot PAC-2, то версия NG является прямым конкурентом новейшему Patriot PAC-3 MSE и системе THAAD.

Пусковая установка:

Источник изображения: topwar.ru

Первым зарубежным заказчиком системы стала Дания, выбравшая на днях SAMP/T NG вместо Patriot, прежде всего из-за гораздо более благоприятных сроков поставки. По этому поводу в местном издании Berlingske отмечается:

Крупнейшая в истории страны закупка истощит казну.

Копенгаген заключил контракт на сумму в €1,47 млрд, предусматривающий поставку 4 ЗРК. Конфигурация комплекса не раскрывается. В его состав может входить как 4 ПУ и 1 РЛС (как в итальянской армии), так и 6 ПУ и 1 РЛС (как во французской).

Производители – Франция и Италия – намерены поставить до 8 ЗРК SAMP/T NG ВСУ. Оплата, по всей видимости, будет осуществляться за счёт кредита от ЕС на €90 млрд. Вполне вероятно, что отдельные ПУ и РЛС уже побывали на фронте в рамках проведения испытаний в боевых условиях.