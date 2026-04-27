Войти
Военное обозрение

Не обременяет вторым «стволом»: устройство подавления дронов NightFighter Mini

227
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Корпус морской пехоты США заключил с британской компанией SteelRock Technologies срочный контракт на сумму $9,5 млн на поставку устройств радиоэлектронного подавления беспилотников NightFighter Mini, с обязательным сроком поставки до 25 августа 2026 года.

В семейство глушителей NightFighter входят три модели: Mini – самая компактная, и более крупные S и X. Все они используют одну и ту же технологию направленного подавления радиочастот. Mini весит 2 кг с батареей, имеет длину 25 см и ширину 19 см. Комплекс, охватывающий 4 радиочастотных диапазона, которые обычно используют коммерческие дроны, способен нейтрализовать малогабаритные беспилотники в зоне прямой видимости.

Mini, управляемый одним бойцом, может крепиться к обычной винтовке или носиться как пистолет, не обременяя солдат дополнительным вторым «стволом».

Источник изображения: topwar.ru

Командование КМП признало, что угроза со стороны малых беспилотников превзошла возможности противодействия, имеющиеся у морской пехоты:

Пример ВСУ доходчиво продемонстрировал, что происходит, когда пехотные формирования не обладают эффективными средствами борьбы с БПЛА на ближней дистанции.

В связи с этим КМП заявил о принципиальном и неотложном решении предоставить морским пехотинцам на индивидуальном и групповом уровнях постоянно готовые к применению средства противодействия дронам.

Стоимость NightFighter Mini не разглашается, но оценочно может составлять от $20 до 40 тыс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
