Американцы признались, что самолет F-5 Ирана разбомбил базу США в Кувейте

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Всплывают ранее неизвестные факты о первых днях войны США и Израиля против Ирана. Оказывается, в начале конфликта иранский истребитель F-5 смог спокойно отбомбиться по находящейся в Кувейте базе Кэмп-Бюринг (Camp Buehring) американских вооруженных сил. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Несмотря на то, что важный для Пентагона военный объект был серьезно прикрыт средствами противовоздушной обороны, они пропустили удар.

Теперь понятно, почему кувейтский пилот на F/A-18 начал без разбора "валить" все, что было замечено в воздухе. В результате тогда "ас" уничтожил три заокеанских истребителя F-15E Strike Eagle.

В тот день, когда был зафиксирован этот случай "дружественного огня", автор делал предположения, что летчик из Кувейта принял "Ударные орлы" за МиГ-29 или F-14 Tomcat.

Выяснилось, что иранский самолет был на самом деле. И, можно предположить, что не обычный старый F-5F Tiger II американского производства, а выпускавшаяся в Иране модернизированная версия - HESA Saeqeh ("Удар молнии"), внешне отличающаяся от оригинала хвостовым двухкилевым оперением. Его максимальная взлетная масса - 9000 кг. Боевая нагрузка - 2180 кг. Он может нести средства поражения: "воздух-воздух", "воздух-земля". Имеются две 20-мм автоматические пушки M39A2, (боекомплект по 280 снарядов).

Скорость - 1700 км/ч. Дальность полета - 3000 км. Практический потолок - 16000 м. Есть одноместная модификация и двухместная - Saeqeh-2. Выпущено, по всей видимости, несколько десятков. Правда, противостоять на равных с современными американским и израильским самолетами они не могут, а вот для ударов по наземным целям вполне себе подходят, что и было продемонстрировано.

Надо отдать должное мужеству и профессионализму пилота, который успешно выполнил задание в столь экстремальных условиях. Напомним, что два фронтовых бомбардировщика Су-24МК военно-воздушных сил Ирана были сбиты катарскими F-15, когда пытались ударить по авиабазе Аль-Удейд, где также находились военные США. К сожалению, пилоты этих "бомберов" погибли.

Возможно, иранские средства массовой информации вскоре более подробно расскажут о подвиге своего лётчика, который смог накрыть бомбами американский объект. Сейчас трудно вспомнить, но, скорее всего, после окончания Второй мировой войны подобного не случалось.

Алексей Брусилов