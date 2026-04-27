Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)

В бюджете ВМС США на 2027 финансовый год выделены средства на строительство первых 4 фрегатов класса FF(X). Новый для американского флота класс кораблей предназначен для выполнения вспомогательных боевых задач, которые ранее поручались эсминцам типа Arleigh Burke.

ВМС пришли к проекту FF(X) после отмены в ноябре 2025 года провальной программы фрегатов типа Constellation, когда были сохранены только два строящихся корабля из запланированного заказа на 20 единиц.

Конструкция фрегата FF(X) основана на корпусе патрульного корабля (формально – «катера») Legend (NSC) Береговой охраны США. Данный тип находится в эксплуатации около 17 лет, что обеспечивает зрелую и проверенную основу для быстрого производства. Длина FF(X) составит 128,3 м, ширина 16,5 м, осадка 6,7 м, водоизмещение около 4750 тонн, при этом сохранится первоначальная геометрия корпуса.

ВМС собираются начать постройку первого фрегата в июне 2027 года с передачей его флоту в июне 2030 года: работы общей стоимостью $1671 млн (без учёта НИОКР) займут 36 месяцев за счёт использования задела на верфи HII по 11-му кораблю типа Legend. Второй корабль должен быть закуплен в марте 2029 года и передан ВМС в июне 2033 года (51 месяц). Строительство 3-го и 4-го фрегатов, начатое в 2031 финансовом году, планируется завершить в июне 2036 года, при этом сроки работ будут увеличены до 60-63 месяцев в связи с привлечением дополнительных верфей.

Всего же к середине 2040-х годов планируется обзавестись 22 вымпелами с темпом ежегодной постройки 2–3 бортов после 2031 года. Общая стоимость программы оценивается в $36,1 млрд.

Первоначальная конструкция FF(X) Flight I предполагает отказ от тяжёлого вооружения, что позволит ускорить производство. Этот подтип не будет иметь встроенных шахт ВПУ и систем ПЛО. Он будет оснащён SPS-77 (обозначение Sea Giraffe AMB от Saab), 57-мм пушкой Mk 110, зенитным комплексом RAM или SeaRAM для защиты от ракет и дронов, дистанционно управляемыми станциями с 30-мм пушками и пулемётами для борьбы с катерами и пулемётами M2 по бортам. Фактически «главным калибром» будет являться расположенный в ангаре многоцелевой вертолёт MH-60R Seahawk.

В перспективе уже построенные корабли Flight I планируется усиливать за счёт размещения на борту модульных контейнеров с оборудованием и средствами поражения, в частности, до 16 ПУ ПКР NSM.

Таким образом, ВМС США продолжают делать ставку на контейнерную схему усиления кораблей, хотя она не раз давала сбой, например, в случае с линейкой литоральных кораблей LCS. Её альтернативой является модель структурного резервирования, в соответствии с которой корабль изначально строится как «большой пустой сосуд». В корпусе заранее выделены места под конкретные системы (например, выгородки под УВП Mk 41). Когда появляются средства или возникает необходимость, оборудование устанавливается в уже готовое «гнездо». Этим путём пошли ВМС Италии со своим проектом PPA (Thaon di Revel).

Если ВМС США рассматривают FF(X) как «грузовик», который меняет прицепы, то итальянский флот видит PPA как «скелет», на который наращивают мясо.