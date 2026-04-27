Войти
Военное обозрение

В Литве построят заводы по производству взрывчатки на основе гексогена и ТЭНа

229
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Литвы объявили о строительстве в Каунасе двух заводов по выпуску взрывчатки. Соответствующее решение приняла государственная компания Detonas. Производство запустят после успешных испытаний составов на основе гексогена и ТЭНа. Кроме того, новые цеха планируется превратить в научные центры, а сырье — добывать на месте.

В Вильнюсе рассчитывают, что выпускаемой этими предприятиями продукции хватит не только для нужд литовских вооруженных сил, но и для экспортных поставок, в том числе в рамках цепочек поставок НАТО и ЕС. Первоначально компания-производитель планировала вложить в каждый завод по 28 миллионов евро, однако итоговая сумма перевалила за 100 миллионов.

Ранее еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс заявил, что, географически являясь периферией Евросоюза, Литва фактически стала политическим лидером объединения в его противостоянии с Россией. Выступая на оборонном форуме в Вильнюсе, Кубилюс выразил надежду, что Прибалтика сможет получить значительную прибыль от милитаризации восточного фланга НАТО, и выразил удовлетворение тем, что в новом семилетнем бюджете Евросоюза предусмотрены многомиллиардные инвестиции. В Прибалтике предполагается создать транспортную инфраструктуру для быстрой переброски военных сил НАТО к границам с Россией и Белоруссией. В то же время еврокомиссар посетовал, что по мере милитаризации его родной регион становится более рискованным для обычных инвестиций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Россия
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
