«БМД снаружи, западный стандарт внутри»: Индия показала бронемашины Vikram AAP

Индия стремится вооружить сухопутные войска новыми машинами, чтобы заменить устаревшие советские БМП-2. В этих целях DRDO (примерный аналог «Ростеха») совместно с компаниями TASL и Bharat Forge была разработана бронемашина Vikram (AAP – «усовершенствованная бронеплатформа») на колёсном и гусеничном шасси. Сегодня она была официально показана.

В стандартной комплектации обе версии оснащаются 30-мм безэкипажной башней (с пушкой 2А42 или её аналогом), ПТРК Nag или Milan, ПУ для дронов и дымовыми гранатомётами. Устанавливается КАЗ. Обе платформы способны преодолевать водные преграды вплавь и пригодны для транспортировки по воздуху.

Колёсная версия Vikram AAP 8х8 представляет собой глубокую модернизацию бронемашины WhAP (Kestrel). Её масса составляет 24–27 тонн (в зависимости от уровня бронирования). Дизельный двигатель на 600 л. с. (от Cummins) позволяет развивать скорость до 100 км/ч по шоссе и до 10 км/ч на плаву (благодаря гидрореактивным водомётам). Экипаж 3 чел., десант из 9 чел. выходит через заднюю аппарель.

В основе конструкции лежит стальной броневой корпус, который выдерживает подрыв 10 кг ВВ и попадание как минимум пули патрона 7,62 мм x 39, однако при установке дополнительных навесных композитных панелей – 14,5 мм x 114.

Гусеничный вариант Vikram AAP предназначен для замены БМП-2 в высокогорных районах. Вес около 20 тонн (машина облегчена для работы в горах). Двигатель на 600–700 л. с. отличается высокой удельной мощностью для эксплуатации в условиях разреженного воздуха. Скорость до 70 км/ч по шоссе. Пушка имеет увеличенный угол возвышения для стрельбы по целям на господствующих высотах. Машина оснащена РЛС и современными средствами связи для работы в сетецентрической среде. Экипаж 3 чел., десант из 7–8 чел. выходит через заднюю аппарель.

Гусеничная версия Vikram AAP имеет большое внешнее сходство с БМД (особенно с БМД-4М), и это не случайно. Индийцы при проектировании вдохновлялись концепцией «лёгкой, но максимально зубастой» машины. Как и БМД, гусеничный Vikram спроектирован под требования аэротранспортабельности. Он должен помещаться в ВТС Ил-76 или C-17, поэтому он ниже и уже, чем западные тяжёлые БМП вроде Bradley.

Корпус-монокок изготовлен из композитных «сэндвич-панелей» (стеклопластик, углепластик, ПВХ-пена, керамические вставки) методом вакуумной инфузии (VARTM). Фронтальная проекция выдерживает выстрелы из 30-мм автоматических пушек, боковая – как минимум бронебойные пули патрона 7,62 мм x 51. Противоминная защита оценивается на уровне 8 кг ВВ.

Чтобы машина могла резво двигаться в высокогорье Ладакха, ей необходимо лёгкое шасси и мощный мотор. Это роднит её с БМД, которая «летает» по пересечённой местности за счёт малого веса. Однако, если в БМД используется алюминий для меньшей массы, то в Vikram — более прочный композитный материал. Это позволило удержать вес в районе 20 тонн, сохранив при этом противоснарядное бронирование.

В отличие от БМД, где бойцы сидят в тесноте, а выход зачастую затруднён из-за двигателя в десантном отделении, у Vikram AAP силовая установка установлена спереди. Это позволило сделать просторную кормовую аппарель, которой так не хватает советской технике. То есть это «БМД снаружи, но современный западный стандарт внутри».