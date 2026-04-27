Деловая газета "Взгляд"

Эксперт Федутинов назвал опыт боевого применения преимуществом российских БПЛА

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Наличие опыта реального боевого применения является неоспоримым преимуществом российских беспилотников по сравнению со многими иностранными образцами, заявил ведущий эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов по итогам международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Федутинов рассказал, что опыт реального боевого применения российских беспилотников выгодно отличает их от зарубежных аналогов, передает ТАСС. По его словам, "российские беспилотные системы выгодно отличаются тем, что они имеют опыт реального боевого применения".

Федутинов отметил, что участие российских дронов в российско-украинском конфликте позволило компаниям-разработчикам оперативно совершенствовать технологии и адаптировать их под новые задачи. Такой практический опыт, по словам эксперта, ярко выделяет российские аппараты на фоне зарубежных систем, которые зачастую разрабатывались только на основе теоретических расчетов.

Говоря о возможных поставках российских БПЛА в Юго-Восточную Азию, эксперт подчеркнул, что такие решения определяются не только техническими, но и политическими аспектами. При этом Федутинов убежден, что в будущем конкурентные преимущества будут иметь комплексные решения, включающие не только платформы, но и современные системы связи, разведки и обработки данных. Возможность интеграции дронов в разведывательно-ударные комплексы, по мнению эксперта, станет еще одним заметным преимуществом российских разработок на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания "Рособоронэкспорт" анонсировала показ отечественных беспилотников на выставке в Малайзии. На этом мероприятии разработчики впервые представили учебную программу для операторов дронов "Орлан". Британская газета Times признала лидерство России в производстве беспилотных аппаратов.

Дмитрий Зубарев

  В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Малайзия
Россия
Компании
РОЭ
Проекты
БПЛА
  • Обсуждаемое
  • 27.04 08:19
  • 31
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.04 03:38
  • 15635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.04 01:49
  • 1
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 01:41
  • 1
После тостов за кредит на 90 миллиардов евро у лидеров ЕС наступило похмелье (Politico, США)
  • 26.04 09:35
  • 2
Линкор по цене авианосца: ВМС США запросили финансирование для класса Trump
  • 25.04 20:36
  • 15
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 25.04 15:24
  • 0
Беларуси стоит задуматься о развитии собственной ядерной программы
  • 24.04 23:58
  • 2
Российский дрон-амфибия "Меридиан" готов к испытаниям на воде
  • 24.04 21:47
  • 1
Министр финансов Украины Марченко: "У нас достаточно средств и оружия, чтобы противостоять России хотя бы до середины 2025 года" (El País, Испания)
  • 24.04 16:17
  • 2
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 24.04 15:48
  • 130
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.04 13:10
  • 6
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 24.04 10:43
  • 1094
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.04 09:58
  • 0
Экономика, как зеркало политики