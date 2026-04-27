Эксперт Федутинов назвал опыт боевого применения преимуществом российских БПЛА

Наличие опыта реального боевого применения является неоспоримым преимуществом российских беспилотников по сравнению со многими иностранными образцами, заявил ведущий эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов по итогам международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Федутинов отметил, что участие российских дронов в российско-украинском конфликте позволило компаниям-разработчикам оперативно совершенствовать технологии и адаптировать их под новые задачи. Такой практический опыт, по словам эксперта, ярко выделяет российские аппараты на фоне зарубежных систем, которые зачастую разрабатывались только на основе теоретических расчетов.

Говоря о возможных поставках российских БПЛА в Юго-Восточную Азию, эксперт подчеркнул, что такие решения определяются не только техническими, но и политическими аспектами. При этом Федутинов убежден, что в будущем конкурентные преимущества будут иметь комплексные решения, включающие не только платформы, но и современные системы связи, разведки и обработки данных. Возможность интеграции дронов в разведывательно-ударные комплексы, по мнению эксперта, станет еще одним заметным преимуществом российских разработок на мировом рынке.

Компания "Рособоронэкспорт" анонсировала показ отечественных беспилотников на выставке в Малайзии. На этом мероприятии разработчики впервые представили учебную программу для операторов дронов "Орлан". Британская газета Times признала лидерство России в производстве беспилотных аппаратов.

