США ускорили оснащение авианосных групп ракетами Hellfire против дронов.

Военно-морские силы США начали срочное оснащение кораблей авианосных ударных групп ракетами Longbow Hellfire и Coyote для защиты от беспилотников.

Военно-морские силы США стремительно оснащают авианосные ударные группы радарно-наводимыми ракетами Longbow Hellfire для защиты от беспилотников, сообщает TWZ.

Это часть масштабной программы по наращиванию корабельных систем противодействия беспилотным угрозам, в рамках которой четыре эсминца класса Arleigh Burke уже получили новые пусковые установки для перехватчиков Coyote.

Впервые о появлении одной из таких установок на эсминце USS Carl M. Levin сообщил TWZ, позже подробности подтвердил Naval News.

Угроза беспилотников для кораблей не нова, но недавние операции в районе Красного моря и против Ирана заставили флот ускорить внедрение дополнительных средств защиты от беспилотных систем. В новых бюджетных документах ВМС США за 2027 финансовый год отмечается, что "дополнительное финансирование было выделено для быстрого развертывания решений по борьбе с беспилотниками для авианосной группы Gerald R Ford, включая закупку и интеграцию пусковых для Longbow Hellfire и Coyote". Аналогичные меры приняты по отношению к группе Theodore Roosevelt.

Сами документы не уточняют, на каких именно кораблях из состава групп Gerald R. Ford и Theodore Roosevelt уже установлены пусковые Longbow Hellfire и когда это произошло. ВМС также работает над интеграцией других перехватчиков – например, уже четыре эсминца получили восьмизарядные пусковые Coyote, их можно демонтировать и оперативно перебрасывать на другие корабли. Представитель флота подчеркнул, что это позволяет ускорить развертывание новых возможностей по всему флоту.

Ракеты Longbow Hellfire (AGM-114L) с миллиметровым радарным наведением уже доказали свою эффективность против беспилотников, а также в поражении целей на суше и на море. Ранее такие ракеты уже были внедрены на боевые корабли типа Littoral Combat Ship, а сейчас флот рассматривает возможность установки контейнерных комплексов на перспективные фрегаты и эсминцы. Кроме того, ведется разработка пусковых для других противобеспилотных ракет, в том числе Roadrunner-M и White Spike, а также испытания лазерных систем AeroVironment LOCUST.

По мнению экспертов, потребность в многоуровневых системах противодействия беспилотникам будет оставаться высокой, поскольку угроза со стороны автономных и ройных дронов продолжает расти, в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. ВМС США намерены и дальше расширять парк пусковых для перехватчиков Longbow Hellfire, Coyote и других средств защиты, чтобы повысить устойчивость флота к современным вызовам.

Дмитрий Зубарев