Войти
Деловая газета "Взгляд"

Париж и Берлин отложили проект совместного истребителя будущего

251
0
0
Источник изображения: airbus.com

Франция и Германия договорились дать министерствам обороны еще несколько недель на согласование условий совместного проекта истребителя следующего поколения FCAS.

Соглашение Парижа и Берлина о дополнительном времени по программе FCAS было достигнуто на полях неформального саммита ЕС в Никосии, пишет Politico.

Перед началом встречи лидеров Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили спорный проект за чашкой кофе на террасе отеля Landmark.

"Мы сегодня утром хорошо поговорили с господином канцлером и поручили нашим министерствам обороны работать по нескольким направлениям, не только по истребителю следующего поколения, но и по другим форматам сотрудничества наших стран", – заявил Макрон.

Он уточнил, что министерства обороны получили мандат на ближайшие недели и работа над проектом продолжается. Проект Future Combat Air System (FCAS), к которому помимо Франции и Германии подключена Испания, несколько месяцев не сдвигается с мертвой точки из-за острых разногласий между французской Dassault и немецкой Airbus Defence and Space. FCAS должен заменить к примерно 2040 году немецкие Eurofighter и французские Rafale и включает не только новый самолет, но и дроны и боевое облако.

На предыдущем саммите ЕС в Брюсселе в марте Макрон и Мерц уже поднимали эту тему и запустили процесс посредничества между французскими и немецкими промышленниками с дедлайном в апреле. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Катрин Воутрен сообщила о продлении срока на десять дней, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает решения уже на текущей неделе. Заявления Макрона показывают, что для окончательной договоренности может потребоваться еще несколько недель, однако, по его словам, проект остается живым и решение для Франции близко, при этом президент подчеркнул, что программа не закрыта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus по проекту истребителя FCAS, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

Вопрос о возможном участии Германии в совместном проекте по созданию истребителя шестого поколения с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP обсуждался на встрече Джорджи Мелони и Фридриха Мерца.

Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно при отсутствии соглашения по FCAS с Германией, заявил анонимный французский чиновник.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Италия
Франция
Япония
Продукция
EF-2000
Rafale
Компании
Airbus
Dassault
Проекты
Евросоюз
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
