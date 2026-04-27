Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот».

Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США?

Несмотря на продолжающееся перемирие, Трамп отдал приказ открывать огонь и уничтожать катера иранского "москитного флота". Хотя американский президент обусловил такие атаки установкой мин в проливе, в реальности определить, что скоростной катер занят минированием, будет очень непросто, что создает оправдания для удара ВМС США по всем иранским катерам и лодкам. C некой долей ехидства Bloomberg указывает, что своим приказом Трамп опровергает собственные неоднократные заявления о полном уничтожении военно-морского флота Ирана.

Впрочем, тут можно указать на некое разночтение – именно обычный надводный флот ИРИ, состоящий из трех фрегатов, десятка корветов и эсминцев, десантных и вспомогательных судов значительного водоизмещения, действительно понес тяжкие потери и в настоящий момент перестал быть реальной силой. Большая его часть получила повреждения и затонула в портах. В ближайшее время эту часть иранских ВМС можно не учитывать.

Но совсем другое дело – так называемый москитный флот, находящийся главным образом в ведении КСИР и о борьбе с которым Трамп и издал приказ. Он либо вообще не пострадал в ходе первого этапа боевых действий текущей войны, либо понес минимальные потери и практически полностью сохранил боевой потенциал.

Иранский "москитный флот" – тщательно продуманная многоуровневая система, включающая в себя малые ракетные катера, дизель-электрические мини-субмарины класса Ghadir, способные действовать на мелководье, и множество (по некоторым данным, более 1500 единиц) катеров, способных развивать скорость до 200 км/ч и нести оружие различного типа. Среди него – морские мины, противокорабельные и зенитные ракеты, блоки 107-мм НУРС, РСЗО, автоматические пушки калибра 20–35 мм, крупнокалиберные пулеметы, торпеды.

Кроме того, это еще и БЭКи, которые уже использовались иранцами для поражения танкеров недружественных стран, пытавшихся проигнорировать режим закрытия пролива, объявленный Тегераном. И, наконец, в распоряжении КСИР имеются различные типы морских мин, включая самоходные, способные самостоятельно и скрытно выдвигаться в район боевого дежурства.

Понятно, что для открытого моря и действий на океанских просторах эта флотилия не подходит, но в условиях Персидского и Оманского заливов и Ормузского пролива это по-настоящему грозная сила. Большая часть "москитного флота" укрыта в подземных укрытиях, оборудованных по тому же принципу, что и "ракетные города", только в прибрежной зоне, позволяющие катерам с подземных эллингов перемещаться в воды залива. И

поразить эти укрытия и находящееся в них вооружение американцы не сумели.

TWZ приводит утверждение Центрального командования ВС США (CENTCOM), что "с тремя авианосными ударными группами, несколькими эсминцами и десятками самолетов наземного базирования в регионе, США хорошо подготовлены к уничтожению иранских лодок, если это необходимо". Но это мнение вызывает немалые сомнения, поскольку "хорошо подготовленные" ВМС США опасаются даже приближаться к Ормузскому проливу, осуществляя захват торговых судов, нарушивших блокаду иранских портов, объявленную Трампом в Индийском океане, подальше от зоны действия иранских ракет и БПЛА.

Из перечисленных составляющих военной мощи США в регионе ни одна из них в текущих условиях не является эффективным средством борьбы с "москитным флотом".

Следует учесть, что "москитный флот" функционирует в тесном взаимодействии с береговыми ракетными установками и системами БПЛА, включающими барражирующий зенитный боеприпас типа Saqr-1, что делает невозможным безнаказанное использование американских военных кораблей в Ормузском проливе и в Персидском заливе.

Три литоральных (прибрежных) боевых корабля (LCS), совмещающих функционал эсминцев, противолодочных кораблей и тральщиков, находящихся в составе Пятого флота США и базировавшихся в Бахрейне, по задумке Вашингтона должны были обеспечивать американское доминирование в Персидском заливе, противостоя иранским ВМС и "москитному флоту" КСИР. Однако ни одного из них в заливе не осталось. Согласно данным TWZ, два из них – USS Tulsa и USS Santa Barbara – оказались в Малаккском проливе. Еще один – USS Canberra – находится в Юго-Восточной части Аравийского моря, подальше от Ормузского пролива. И это разумно –

любой американский корабль, вне зависимости от назначения и тоннажа, сунувшийся в пролив, будет гарантированно атакован и с высокой вероятностью как минимум поврежден.

Bloomberg напомнил, что в 2020 году американские тяжелые штурмовики "Ганшип" AC-130 и вертолеты AH-64 в ходе учений отрабатывали в Персидском заливе борьбу с катерами "москитного флота" и добились неплохих результатов. Применение против катеров "москитного флота" авиации – штурмовиков, вертолетов или даже истребителей – могло бы быть вполне успешным, если бы не одно "но". Экипажи катеров имеют в своем распоряжении ПЗРК, кроме того, они прикрыты как уже упомянутыми барражирующими зенитными ракетами, так и системами ПВО, развернутыми на иранском побережье. И потеря даже еще одного самолета, да еще от огня "москитного флота", для Вашингтона совершенно неприемлема.

США могли бы попробовать развернуть на южном побережье залива ракетные установки и попытаться с их помощью охотиться на катера. Однако сами по себе скоростные катера – крайне сложные цели и часто остаются даже незамеченными для американских радаров и спутников. Катера не находятся в проливе постоянно, патрулируя его; они выходят на конкретную цель, которую стремительно атакуют, а затем столь же поспешно уходят в свои вырубленные в скалах укрытия.

Нельзя исключать, что приказ Трампа – это реакция на вброс Axios о том, что КСИР установил больше мин в Ормузском проливе на этой неделе, чем за все предыдущее время. Связанное с демократами издание стремится поставить Белый дом в уязвимое положение и, если получится, подтолкнуть к новой эскалации, которая еще более осложнит положение США.

"Американские военные чиновники разрабатывают новые планы на тот случай, если нынешнее прекращение огня с Ираном развалится", – сообщает CNN (впрочем, это и так очевидно). При этом указывается, что американские удары по прибрежным объектам КСИР "сами по себе вряд ли немедленно вновь откроют пролив", а удары по электростанциям и нефтяным объектам Ирана, которыми угрожал Трамп, приведут к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.

Но, пожалуй, более значимо то, как американские военные решают выявленные проблемы, против которых у них сегодня нет эффективных средств. Так, чтобы противодействовать иранским (и не только) БПЛА, ВМС США поспешно оснащают четыре эсминца класса Arleigh Burke, которые должны действовать в ордерах авианосных ударных групп, пусковыми ракетными установками AGM-114L Longbow Hellfire и Raytheon Coyote и/или Anduril Roadrunner-M. Последние две системы предельно дешевы по американским меркам (ракета Block 2 Coyote стоит около 100 тыс. долларов) и имеют функцию барражирования. То есть могут быть запущены в воздух заранее, а при появлении вражеских дронов наводиться на них и наносить удар.

Эти работы начались не прямо сейчас – необходимость противодроновой защиты кораблей стала очевидна во время войны с хуситами, и именно тогда был поднят вопрос об интеграции данных пусковых установок в систему бортового оборудования. Первым установку с 24 ракетами AGM-114L Longbow Hellfire получил корабль LCS USS Indianapolis. В 2027 году подобными установками планируется оснастить также авианосцы "Джеральд Форд" и "Теодор Рузвельт". Но пока американским ВМС придется держаться подальше от иранских берегов, что не позволит в полной мере использовать возможности авианосных групп.

Что же касается борьбы с "москитным" флотом, то возможным эффективным способом борьбы с ним могли бы стать те же барражирующие БПЛА. Подобные разработки есть в России для борьбы с БЭКами и катерами противника, например, дрон БПЛА "Скворец-ВМФ", запускаемый также с безэкипажного катера-носителя. О наличии подобных проектов в США пока что не известно, но это не значит, что их нет. Пока же катера КСИР – это тот козырь, побить который у США нечем.

Борис Джерелиевский